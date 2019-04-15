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Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! LGS başvuruları uzatıldı

EĞİTİM HABERLERİ  | 15.04.2019 18:48 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 1 Haziran 2019'da yapılacak merkezi sınav başvuruları 17 Nisan saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! LGS başvuruları uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran 2019'da yapılacak merkezi sınav başvuruları 17 Nisan saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, LGS kapsamında 1 Haziran'da yapılacak sınava süresi içinde başvurusunu yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını 17 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Milli eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sistemi (LGS)

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