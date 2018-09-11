HABER

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 'karma eğitim' değişikliğine sosyal medyadan tepki yağıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 12:04 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde 'Eğitimde kıyameti koparmamız lazım' çıkışıyla gündem yaratan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yönetmelikte yer alan 'Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır' maddesinin kaldırılması sonrasında eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medyada, karma eğitimle ilgili alınan karara tepki büyük...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 'karma eğitim' değişikliğine sosyal medyadan tepki yağıyor

Bakan olduğu günden bu yana her kesimden büyük destek alan Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, okulların açılması ve kapanmasına ilişkin esasların düzenlendiği yönetmelikte yapılan değişikliklerle Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezlerinde karma eğitim yapılması şartını kaldırması sonrasında eleştiri oklarının hedefi oldu.

Hatırlanacağı üzere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Başka bir rekabet var. Başka bir bilim ve teknoloji var dünyada. Bizim kıyameti koparmamız lazım eğitimde. "Bir şey yapmak lazım"ın ötesinde kıyameti koparmamız lazım' açıklamasıyla gündem yaratmıştı.

SOSYAL MEDYADA 'KARMA EĞİTİM DEĞİŞİKLİĞİNE' TEPKİ

Milli Eğitim Bakanlığı, nüfus ve öğrencinin az olduğu yerleşim yerlerinde kızlar ve erkeklerin ayrı eğitime tabi tutulmasının önünü açabilecek bir düzenleme yaptı. Nüfusu az olan bölgelerde, liselerin açılmasına ilişkin esasların düzenlendiği yönetmelik maddesinde yapılan değişiklikle nüfus ve öğrencinin az olduğu yerleşim yerlerinde düz lise, meslek lisesi ve teknik lisedeki programların tek lisede toplanabilmesinin önü açıldı. Bu düzenleme yapılırken “Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır” ibaresi kaldırıldı.

Sosyal medya kullanıcıları alınan bu karara sert tepki gösterirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yönelik sert eleştiriler yapıldı.

İşte o tepkilerden bazıları;

karma-tepki1

karma-tepki2

karma-tepki3

karma-tepki4

karma-tepki5

karma-tepki6

karma-tepki7

karma-tepki8

karma-tepki9


PARTNERÇocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?
Oyuncak kampanyasına Tuğba Özerk'den destek geldiOyuncak kampanyasına Tuğba Özerk'den destek geldi
400 yıllık çarşıda çekiç sesleri susmuyor400 yıllık çarşıda çekiç sesleri susmuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karma eğitim değişikliği ziya selçuk meb Milli eğitim Bakanlığı karma eğitim tepkisi Twitter sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

LPG'ye gece yarısı zammı!

LPG'ye gece yarısı zammı!

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

Türkiye, 2023'ten önce insansız savaş uçağı üretecek

Türkiye, 2023'ten önce insansız savaş uçağı üretecek

Bu köyde kimse uyuyamıyor! Boyları 3-5 metre arasında...

Bu köyde kimse uyuyamıyor! Boyları 3-5 metre arasında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhuriyet'te istifa depremi! Sayı 26'ya çıktı

Cumhuriyet'te istifa depremi! Sayı 26'ya çıktı

Tümamiral Cihat Yaycı geliştirdi! 'FETÖ metre' ile kriptolar deşifre ediliyor

Tümamiral Cihat Yaycı geliştirdi! 'FETÖ metre' ile kriptolar deşifre ediliyor

İzmit'te çıkan yangında baba ve oğlu yaralandı

İzmit'te çıkan yangında baba ve oğlu yaralandı

Barış Atay'dan Nihat Doğan'a: Sapık herif

Barış Atay'dan Nihat Doğan'a: Sapık herif

Iğdır'da yola döşenen patlayıcı infilak etti! 4 asker yaralı

Iğdır'da yola döşenen patlayıcı infilak etti! 4 asker yaralı

Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Havalimanında yarım litre su 6, bir bardak çay 9 lira!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Havalimanında yarım litre su 6, bir bardak çay 9 lira!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.