Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 'karma eğitim' değişikliğine sosyal medyadan tepki yağıyor

Bakan olduğu günden bu yana her kesimden büyük destek alan Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, okulların açılması ve kapanmasına ilişkin esasların düzenlendiği yönetmelikte yapılan değişikliklerle Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezlerinde karma eğitim yapılması şartını kaldırması sonrasında eleştiri oklarının hedefi oldu.

Hatırlanacağı üzere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Başka bir rekabet var. Başka bir bilim ve teknoloji var dünyada. Bizim kıyameti koparmamız lazım eğitimde. "Bir şey yapmak lazım"ın ötesinde kıyameti koparmamız lazım' açıklamasıyla gündem yaratmıştı.

SOSYAL MEDYADA 'KARMA EĞİTİM DEĞİŞİKLİĞİNE' TEPKİ

Milli Eğitim Bakanlığı, nüfus ve öğrencinin az olduğu yerleşim yerlerinde kızlar ve erkeklerin ayrı eğitime tabi tutulmasının önünü açabilecek bir düzenleme yaptı. Nüfusu az olan bölgelerde, liselerin açılmasına ilişkin esasların düzenlendiği yönetmelik maddesinde yapılan değişiklikle nüfus ve öğrencinin az olduğu yerleşim yerlerinde düz lise, meslek lisesi ve teknik lisedeki programların tek lisede toplanabilmesinin önü açıldı. Bu düzenleme yapılırken “Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır” ibaresi kaldırıldı.