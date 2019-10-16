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Milli futbolcuların gol sevinci reklam panolarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 19:28 | Son Güncelleme

Fransız rejisi tarafından sansüre uğrayan Türk futbolcuların "asker selamı"nın fotoğrafları Nevşehir caddelerindeki reklam panolarında sergileniyor

NEVŞEHİR (AA) - 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan A Milli Futbol oyuncularının gol sevincinin yer aldığı fotoğraflar Nevşehir'deki reklam panolarında sergileniyor.

Nevşehir Belediyesi, müsabakanın 81. dakikasında Kaan Ayhan'ın golünün ardından futbolcuların Mehmetçik'e gönderdiği "asker selam"ına Fransız rejisi tarafından uygulanan sansüre tepki amacıyla reklam panolarına millilerin gol sevinci anında çekilen fotoğraflarını astı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı yazılı açıklamada, millilerin gol sevincini ekranlara yansıtmayan Fransa'ya ve gol sonrası disiplin soruşturması başlatan UEFA'ya tepki gösterdi.

UEFA yetkililerini ikiyüzlülükle suçlayan Arı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda aynı takımın sporcularından Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor. Ayrıca maç esnasında bulduğumuz gol sonrasındaki oyuncularımız sevincinin ve selamlamasının ekranlara yansımaması bu tezgahın önceden kurulduğunun da ispatı. İkiyüzlü Avrupa, yaptıkları ile yine bizi şaşırtmadı. Bizler de bu yaşananlar karşısında, Nevşehirlilerin aslan parçalarımızın gol sevincini görmeleri ve kahraman Mehmetçiklerimize desteğimizi bir kez daha göstermek için böyle bir çalışma yaptık."

"Madem Fransa göstermedi biz gösterelim" yazısı ile reklam panolarına asılan görseller beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Milli Takım Nevşehir UEFA

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