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Milli korvet TCG Burgazada görevde

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 20:26 | Son Güncelleme

MİLGEM Projesi kapsamında kasım ayında hizmete alınan TCG Burgazada korveti, "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" ile ilk büyük görevini yapıyor - Tatbikat kapsamında Gölcük'teki Poyraz Limanı'ndan kalkan savaş gemileri, geçiş için Çanakkale Boğazı önlerinde toplanmaya başladı

KOCAELİ (AA) - Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında üretilen, ada sınıfı korvetlerden üçüncüsü TCG Burgazada, "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" ile ilk büyük görevini icra ediyor.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikat, devam ediyor.

Gölcük'ten çıkan ve seyir esnasında çeşitli eğitimleri icra eden, aralarında kasım ayında hizmete alınan TCG Burgazada'nın da bulunduğu savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'na giriş yapmaya hazırlanıyor.

Hazırlık eğitimleri kapsamında Gölcük'teki Poyraz Limanı'ndan asimetrik tehdit altında seyre kalkan TCG Burgazada, senaryo gereği kendisine yaklaşan bir bota ASELSAN yapımı silah sistemleriyle ikaz ve imha atışları gerçekleştirdi.

Faaliyetin devamında birliğe asimetrik saldırı yapacağı ihbar edilen bir helikopteri, silah ve sensörlerle imha eden milli korvette, "seyrine taranmış kanal geçişi" olarak tabir edilen mayın harbi eğitimleri icra edildi.

SAT komandoları, helikopterden sarkıtılan halattan serbest kayma yöntemiyle gemi güvertesine iniş yaptı. Gemiden kalkan Seahawk modeli helikopter daha sonra "chaff" ve "flare" atışı gerçekleştirdi.

Çanakkale Boğazı'na intikal halinde olan milli savaş gemisi, yarın sabah Kuzey Ege'ye çıkacak.

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