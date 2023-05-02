Milli muharip uçağı ne demek, KAAN isminin anlamı nereden geliyor? TUSAŞ Milli muharip uçağı Kaan'ın özellikleri!

Yerli milli muharip uçağı ile ilgili araştırmalar 2 Mayıs 2023 Salı günü hız kazandı. Milli Muharip Uçak'a 1 Mayıs'ta isim verildi. Tören, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Kahramankazan'daki yerleşkesinde gerçekleştirildi. milli muharip uçağının adı KAAN oldu.

MİLLİ MUHARİP UÇAĞI NE DEMEK?

Milli Muharip uçağı TUSAŞ tarafından geliştirildi. Çift motorlu, düşük görünürlük, sensör füzyonu, hava-hava ve havadan-yere hakimiyetlerde üstün özellikleri bulunan beşinci nesil jet muharip uçak projesinin adı 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü açıklandı.

KAAN adı verilen uçağın tasarım özellikleri Haziran 2021'de Türk Hava Kuvvetleri'nin tanıtımıyla şu şekilde tanıtılmıştır:

Sensör füzyonu

Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri

Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti

Uzun harekât yarıçapı

Radarda düşük görünürlük

Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi

Süperseyir kabiliyeti

MİLLİ MUHARİP UÇAĞI KAAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mürettebat: 1

Uzunluk: 21 metre (69 ft)

Yükseklik: 6 metre (20 ft)

Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)

Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan

Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pounds-force (76 kN)

Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pounds-force (131 kN)

Performans:

Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn)

Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m)

G limiti: +9g / -3,5g

Aviyonikler:

ASELSAN’ın yerli AESA Radarı Bütünleşik RF Sistemi (BÜRFİS)

SAR (Sentetik Açıklıklı Radar Sistemi)

IRST (Kızılötesi Arama ve Takip) sensörü

EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)

Kaska Monteli Nişangah Sistemi

MİLLİ MUHARİP UÇAĞINA VERİLEN KAAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Kaan isminin aslı Türk halklarına dayanmaktadır.

Kaan, "yönetici" veya "Kralların Kralı" (Khagan) demektir.

