Milli muharip uçağı ne demek, KAAN isminin anlamı nereden geliyor? TUSAŞ Milli muharip uçağı Kaan'ın özellikleri!

Yerli milli muharip uçağı ile ilgili araştırmalar 2 Mayıs 2023 Salı günü hız kazandı. Milli Muharip Uçak'a 1 Mayıs'ta isim verildi. Tören, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Kahramankazan'daki yerleşkesinde gerçekleştirildi. milli muharip uçağının adı KAAN oldu.
Milli Muharip uçağı TUSAŞ tarafından geliştirildi. Çift motorlu, düşük görünürlük, sensör füzyonu, hava-hava ve havadan-yere hakimiyetlerde üstün özellikleri bulunan beşinci nesil jet muharip uçak projesinin adı 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü açıklandı.
KAAN adı verilen uçağın tasarım özellikleri Haziran 2021'de Türk Hava Kuvvetleri'nin tanıtımıyla şu şekilde tanıtılmıştır:
Sensör füzyonu
Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri
Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti
Uzun harekât yarıçapı
Radarda düşük görünürlük
Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi
Süperseyir kabiliyeti
Mürettebat: 1
Uzunluk: 21 metre (69 ft)
Yükseklik: 6 metre (20 ft)
Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)
Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan
Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pounds-force (76 kN)
Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pounds-force (131 kN)
Performans:
Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn)
Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m)
G limiti: +9g / -3,5g
Aviyonikler:
ASELSAN’ın yerli AESA Radarı Bütünleşik RF Sistemi (BÜRFİS)
SAR (Sentetik Açıklıklı Radar Sistemi)
IRST (Kızılötesi Arama ve Takip) sensörü
EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)
Kaska Monteli Nişangah Sistemi
Kaan isminin aslı Türk halklarına dayanmaktadır.
Kaan, "yönetici" veya "Kralların Kralı" (Khagan) demektir.