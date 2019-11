Milli okçu, şampiyonalara adliye koridorunda hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - FİLİZ KINIK / ALİ CEVAHİR AKTÜRK - Trafik kazası nedeniyle 26 yıldır tekerlekli sandalye üzerinde hayatını sürdüren milli okçu Naci Yenier, engeline takılmadan gönül verdiği okçuluk sporunda yeni madalyalar kazanmak için memur olarak görev yaptığı Anadolu Adalet Sarayı'nda kendisi için oluşturulan alanda her gün ok atarak antrenman yapıyor.

Kendisine adliyede bir yer tahsis edilen Yenier, her gün mesai saatlerinde adliyeye gelerek bu alanda ok atıyor ve burada bulunan aletlerle günlük egzersizlerini yapıyor.

Naci Yenier, adliyede ilk zamanlarda her gün mesaiye gelip çalıştığını, mesai dışı zamanlarda da ok atarak antrenman yaptığını belirterek, "Tabii bu ağır oluyordu ama başarımda bunun büyük etkisi var. Hiçbir zaman işimi engel göstermedim. Başsavcımız sağ olsun burada çalışmama müsaade etti. 'Gün içinde adliyede çalışacak personel bulunur.' dediler. 'Sen ülkeye böyle daha faydalısın.' dedikleri için de artık hafta için her gün geliyorum ve akşama kadar okumu atıyorum. Uluslararası alandaki başarımda en büyük etken de budur." diye konuştu.

Okçuluk sporunda günlük 300-400 ok atılması halinde başarılı olunacağını kaydeden Yenier, "Bu şekilde hem mesai hem antrenman yapmak çok zor. Onun için Başsavcımdan izin istedim. Onlar da adliyenin sığınağında çok güzel bir yer dizayn etti. Başarımın en büyük sebebi bu imkan." ifadelerini kullandı.

- "Engellilerin yapamayacağı hiç bir şey yok"

Naci Yenier, adliyede kendisi için oluşturulan alanda günlük bir saate yakın egzersiz yaptığını, daha sonra da mesai bitimine kadar ok atışı gerçekleştirdiğini söyledi.