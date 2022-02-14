HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli parkta akılalmaz olay! Yakayı ele verdiler

Milli parkta akılalmaz olay! Yakayı ele verdiler

14.02.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da milli park sahasında yapılan denetimlerde belgesiz olarak avlanırken yakalanan 9 avcı yakalandı. Avcılara toplamda 80 bin lira idari ceza ve tazminat cezası uygulandı.

Milli parkta akılalmaz olay! Yakayı ele verdiler

Konya Beyşehir'de milli park sahasında belgesiz avcılık yapan kişilere ceza yağdı. Yapılan denetimler 9 avcıya 80 bin lira idari para ve tazminat cezası uygulandı.

YASAK OLMASINA RAĞMEN AVA ÇIKTILAR

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde Beyşehir Gölü Milli Parkı sahasında yasak olmasına rağmen kara avcılığı yaptığı öne sürülen 3 avcı yakalandı. Avcıların belgelerinin olmadığını saptayan ekipler, avda vurulduğu tespit edilen 43 adet sığırcık kuşu ile 11 adet sakar mekeye imha edilmek üzere el konuldu. 3 avcıya milli park sahasında ateşli silahlarla avladıkları kuş ve su kuşları için idari para cezasının yanı sıra tazminat cezası da uygulanırken, avda kullandıkları takozsuz-ruhsatsız 3 yarı otomatik av tüfeğine de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

AW543438_02

6 AVCI DAHA YAKALANDI

Ekipler, denetimlerinde farklı bir bölgede de belgesiz olarak avlandığı belirlenen 6 avcıyı yakaladı. Avcılara idari para cezası uygulanırken, avda kullanılan 2 adet takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeğine el konuldu.

AW543438_04

80 BİN LİRA CEZA

Her iki denetimde yakalanan 9 avcıya toplamda 80 bin lira idari para ve tazminat cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 HGS nereden, nasıl alınır? HGS ücreti 2022 kaç TL?2022 HGS nereden, nasıl alınır? HGS ücreti 2022 kaç TL?
Son Dakika: Dünyanın gözü bu toplantıdaydı! Peş peşe açıklamalar... Görüşme öncesi dikkat çeken denizaltı detayıSon Dakika: Dünyanın gözü bu toplantıdaydı! Peş peşe açıklamalar... Görüşme öncesi dikkat çeken denizaltı detayı
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama! "Böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz"Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama! "Böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz"
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Savaş sırlarını açığa çıkardılar!

Savaş sırlarını açığa çıkardılar!

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Milyoner'deki yarışmacı sosyal medyayı salladı: Zeka seviyeme...

Milyoner'deki yarışmacı sosyal medyayı salladı: Zeka seviyeme...

Son seçim anketini Metropoll yayınladı! Dengeler değişiyor...

Son seçim anketini Metropoll yayınladı! Dengeler değişiyor...

Banka dekontuna ‘haram olsun’ yazınca cezayı yedi!

Banka dekontuna ‘haram olsun’ yazınca cezayı yedi!

Toplantıya damga vurdu! Ahmet Davutoğlu önerdi, Kılıçdaroğlu ve Akşener karşı çıktı

Toplantıya damga vurdu! Ahmet Davutoğlu önerdi, Kılıçdaroğlu ve Akşener karşı çıktı

İlginizi Çekebilir

Eski yarışmacının annesi Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Eski yarışmacının annesi Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

"Tekrar bir araya gelmemize ikimiz de şaşırdık"

"Tekrar bir araya gelmemize ikimiz de şaşırdık"

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.