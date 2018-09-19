Milli Piyango sorgula: 19 Eylül 2018 Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi (MPİ canlı çekiliş izle)

19 Eylül 2018 tarihli Milli Piyango çekilişi için nefesler tutuldu. Büyük ikramiye 2.5 milyon TL hangi numaralı bilete çıkacak? Talih kuşu kime, hangi şehir(ler)e konacak? Son çekilişte Milli Piyango büyük ikramiyeyi, İstanbul sevk merkezli tam bileti satın alan bir talihli kazanmıştı. Bu akşam yapılacak Milli Piyango çekilişi Ankara'da yapılacak. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak çekiliş ile 19 Eylül Milli Piyango talihlileri belli olacak. Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile son bir yıla ait biletlerinizi sorgulayabilirsiniz. Peki 19 Eylül Milli Piyango çekilişi saat kaçta? Sonuçları kaçta belli olacak? İşte detaylar... MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişlerinin bir kısmı canlı yayında yapılmaktadır. Milli Piyango çekilişi iki aşamada yapılıyor. İlk aşama 17.00'da başlıyor. Önemli olan ve herkesin beklediği 2. aşama ise 18.00'da canlı yayında yapılıyor. 2. kısımda 19 Eylül Milli Piyango çekilişine ait amorti sayıları, 2.5 milyon TL ve 200 bin TL olan büyük ikramiyelerin çekilişi yapılıyor. Bu çekilişi canlı olarak izlemek ve sonuçları anlık olarak takip etmek isterseniz aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

19 EYLÜL MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA 19 Eylül Milli Piyango çekilişi için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 19 Eylül'ü seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 19 Eylül Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz. 9 EYLÜL MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTESİ Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: İSTANBUL-MERKEZ 2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

056424

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

457840

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

391818

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

033784 434575

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

223337 255006 371861

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

25899 38287 43243 53555 53652 71976

75305 81622 86693 91539

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0614 0927 1152 1531 3341 3413

3861 5226 7051 8854

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

236 305 320 403 512 570

779 873 952 993

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

12 13 16 30 48 50

71 75

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

4 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

006424 016424 026424 036424 046424 050424

051424 052424 053424 054424 055424 056024

056124 056224 056324 056404 056414 056420

056421 056422 056423 056425 056426 056427

056428 056429 056434 056444 056454 056464

056474 056484 056494 056524 056624 056724

056824 056924 057424 058424 059424 066424

076424 086424 096424 156424 256424 356424

456424

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ARTIK OYUN TERMİNALLERİNDE! 29.07.2018 çekilişine ait klasik Milli Piyango biletlerinin bir kısmı 20.07.2018 tarihinden itibaren sayısal oyunlar terminalinden satışa sunulacaktır. Sistem üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye ödeme limiti; -1.000 (bin) TL' ye kadar (1.000 TL dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,

-1.001 (binbir) TL ile 20.000 (yirmibin) TL arası ikramiyelerin ise bayi ödemesi ihtiyaridir. Çekilişlerimiz, www.millipiyango.gov.tr ve www.mpi.gov.tr internet adreslerinden, çekiliş günlerinde canlı olarak izlenebilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor? Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır. Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli? Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler. Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı? Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır. Milli Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız? Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.