Milli Piyango sorgula: 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Türkiye'de milyonlarca vatandaş Milli Piyango İdaresi tarafından gelecek haberi bekliyordu. Son dakika haberine göre, Milyonların heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları açıklandı. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu. Açıklanan sonuçlara göre 80 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango büyük ikramiyesi numaraları hangi bilete isabet etti, işte kazanan numaraların sıralı tam listesi... İşte bilet sorgulama ile ilgili tüm detaylar...

MİLLİ PİYANGO 80 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı bilete isabet etti.

ÇEYREK BİLETE İSABET ETTİ

80 milyon TL çeyrek bilete isabet etti.

4 BÜYÜKŞEHRE ÇIKTI

Büyük ikramiye kazandıran biletler, İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul'da satıldı.

AMORTİ KAZANAN RAKAMLAR

Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO 8 MİLYONLUK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.



MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş sonuçları MPİ'nin sitesindeki sorgulama ekranından sorgulanabilecek.