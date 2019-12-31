Milli Piyango sorgulama: 2020 yılbaşı çekilişinde amorti rakamları belli oldu

Milyonların heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00'a başladı. Milli Piyango Genel İdaresi'nde yapılan çekilişte şu ana kadar 500 adet bin liralık, 200 adet 5 bin liralık, 100 adet 400 liralık ikramiye çekilişi tamamlandı.

Saat 20.00- 21.00 arasında ise 80 milyon liralık büyük ikramiyenin çekilişi yapıldı. Bu yıl Milli Piyango Genel İdaresi Türkiye genelinde 37 milyon 100 adet bilet bastı. Dağıtılacak toplam ikramiye rakamı ise 436 milyon 540 bin TL olarak belirlendi.

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AMORTİ NUMARALARI

Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

AMORTİ VE TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Tam bilet alanlar 70 TL,

Yarım bilet alanlar 35 TL,

Çeyrek bilet alanlar ise 17,5 TL almaya hak kazanacaklar.

Teselli ikramiyesini ise büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıran için verilen ikramiye.

BÜYÜK İKRAMİYENİN NUMARALARI

Büyük ikramiyenin numaraları belli oldu. Büyük ikramiyenin sahibi 1358490 numaralı biletin sahibi oldu.



