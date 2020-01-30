Milli Saraylar, porselen atıklarından yalıtım malzemesi üretti

İSTANBUL (AA) - Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı Yıldız Çini ve Porselen Fabrikasının atıkları, ısı ve ses yalıtım malzemesine dönüştürüldü. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında porselen atıklarından yalıtım malzemesi üretilen bir projeye imza attı. Proje kapsamında, yoğun bir malzeme olan porselenin ısıl iletkenliği düşürüldü. Yalıtım özelliği kazanabilmesi için gözenekli ve boşluklu hale getirildi. Porselen atıklarından elde edilen karışım, presleme yoluyla şekillendirildi ve bin 150 santigrat derecede pişirildi. Çalışma sonucunda yüzde 80 oranında yüksek gözenekli, 500 kg\mekreküp değerinde düşük yoğunluklu köpük porselen elde edildi. Köpük porselenin, yüzde 85 oranında enerji tasarrufu sağladığı görüldü. Hafifliği ve işlevselliğiyle kullanım kolaylığına sahip olan ürünün, gürültüyü 30 desibele kadar yalıttığı, muhtemel bir yangında alev almadığı ve dolayısıyla zehirli gaz tehlikesini ortadan kaldırdığı tespit edildi.

- "En önemli özelliği yanmaz olması" Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurulduğu günden bu yana kesintisiz olarak 129 yıldır üretimine devam eden Yıldız Çini ve Porselen Fabrikasında sert porselen olarak adlandırılan porselen ürünlerinin üretilerek, geleneksel el sanatlarıyla süslendiğini anlattı. Fabrikada üretimde oluşan, bisküvi atık olarak adlandırılan atıkların depolanması veya çevreye olumsuz etki vermemesi için bir proje geliştirildiğini belirten Çapoğlu, şu bilgileri verdi: "Bisküvi halindeki kırıklar, öğütüldü. Bir malzemenin yalıtım malzemesi olabilmesi için yapısında çok fazla miktarda boşluk, gözenek olması lazım. Biz de yoğun bir malzeme olan porselene bir kabartıcı malzeme ilave ettik ve hacmini genişlettik. İçerisinde oluşan gözenekler, birbirinden bağımsız haldeki odacıklar, ısının ve sesin bir ortamdan diğer ortama geçişini engelledi. Bağımsız laboratuvarlarda yaptığımız testlerde hem ısı hem ses yalıtımı açısından beklenen yalıtım değerlerini sağladığı görüldü."