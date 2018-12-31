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Milli sarayları 2018'de 1 milyon 430 bin kişi gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 11:29 | Son Güncelleme

Tarihi saray, köşk ve kasırlar 2018'de 1 milyon 430 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi

İSTANBUL (AA) - Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı tarihi saray, köşk ve kasırlar 2018'de yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Milli Saraylar'dan yapılan açıklamaya göre, 2017'de 1 milyon 100 bin olan yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı 2018'de 1 milyon 430 bin kişiye ulaştı.

Listenin başında 998 bin ziyaretçiyle Dolmabahçe Sarayı yer alırken, Beylerbeyi Sarayı 126 bin kişiyle en çok ziyaretçi ağırlayan ikinci mekan oldu.

Beylerbeyi Sarayı'nı 73 bin kişiyle Ihlamur Kasrı ve 55 bin kişiyle Milli Saraylar Resim Müzesi takip etti.

- Toplam gelir 46 milyon 260 bin lira

Küçüksu Kasrı, Yıldız Şale Köşkü, Maslak Kasrı, Aynalıkavak Kasrı, Saray Koleksiyonları Müzesi, Florya Atatürk Köşkü, Yalova Atatürk Köşkü ve Beykoz Mecidiye Kasrı ise bu yıl toplamda 178 bin yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Milli Saraylar bünyesinde hizmet veren tarihi mekanlar arasında en çok yabancı ziyaretçiyi de Dolmabahçe Sarayı ağırladı. Geçen yıl 335 bin yabancı turist ağırlayan sarayı, bu yıl farklı ülkelerden 645 bin turist gezdi.

Milli Saraylarda, bu hizmetlerden toplam 46 milyon 260 bin lira ziyaret geliri elde edildi.

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Beylerbeyi Sarayı Dolmabahçe Sarayı Milli Saraylar müze Saray turist

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