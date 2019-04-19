Milli Savunma Bakanı Akar Fransız mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki savunma işbirliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonla görüştü.

Akar ve Parly arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki savunma işbirliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Bakan Akar, Notre Dame Katedrali'ndeki yangından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

