Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerle bir araya geldi: (1)

- "Bireysel hataların hesabı soruluyor"

Barış Pınarı bölgesinin doğusu ve batısı konusunda Ruslarla yapılan mutabakat çerçevesinde, buradaki teröristlerin de boşaltılmasının söz konusu olduğunu hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Her ne kadar oradaki teröristlerin varlığı, her ne kadar oradan Pınar Bölgesine yönelik hem doğudan hem batıdan tacizler azalmış olsa da onların orada bir varlığı olduğunu her seviyede Rus muhataplarımıza iletiyoruz, onların tedbir almasını istiyoruz. Onlar da bu konuda çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade ettiler, çalışıyorlar. Ve biz oradaki durumu yönetmeye çalışıyoruz. 'Şu anda Barış Pınarı'nda ne oluyor?' derseniz, normalleşme oluyor."

Bölgede insanların rahatça, özgürce yaşamaları, dini ihtiyaçları başta olmak üzere ihtiyaçlarını yerine getirmeleri için TSK olarak ciddi çaba içinde bulunduklarının altını çizen Akar, şu anda kiliselerin açık olduğunu dile getirdi.

Akar, sağlık ve gıda konularında da AFAD, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay'ın çalışmalar yaptığını, elektrik ve su meselesinin çözümü, okulların açılması için yoğun gayret içinde olduklarını söyledi.