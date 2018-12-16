Milli Savunma Bakanı Akar: Önümüzdeki günlerde tamamı etkisiz hale getirilecek

Genelkurmay Başkanlığı'nda geçen cuma günü madalya ve başarılı birlik ödül töreni düzenlendi.

İlk olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) bir yıl başarıyla kuvvet komutanlığı görevi yapanlara verilen TSK Şeref Madalyası ve Beratları tevcih edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'a madalya ve beratları verildi. Daha sonra ise Orgeneral Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal ile Taktik Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'a TSK Üstün Hizmet Madalyası verdi.

Törenin ikinci bölümünde ise TSK'da kendi kategorilerinde başarılı olan 29 birliğe şilt ve başarı plaketi, ayrıca Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarında görevli 5 sivil memura çalışmalarındaki başarılarından dolayı başarı belgesi ve hediyeler takdim edildi.

Madalya ve belgelerin verilmesinin ardından konuşan Akar, başarılı personeli tebrik etti.

"Yaptıkları terör faaliyetleri son derece kısıtlandı"

Tüm terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele içinde olunduğunu ifade eden Bakan Akar, "Bu mücadele milletimizin güvenliği için gerekli ve zorunludur." diye konuştu.