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Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınırı denetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 16:54 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerin komutanları ziyaret etti.Bakan Akar, Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki Kilis’in Elbeyli ilçesindeki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığını ziyaret ederek, birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.Bölgedeki ordu, tümen ve tugayların komutanlarıyla bir araya gelen Bakan Akar, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerin komutanları ziyaret etti.
Bakan Akar, Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki Kilis’in Elbeyli ilçesindeki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığını ziyaret ederek, birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Bölgedeki ordu, tümen ve tugayların komutanlarıyla bir araya gelen Bakan Akar, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Akar ve komutanlar daha sonra Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına geçerek, Harekat Merkezi’ndeki çalışmaları takip etti.
Terörle mücadele vurgusu yapan Bakan Akar, 911 kilometre sınırları olan bir ülkede bir terör koridorunun olmasını asla kabul etmeyeceklerinin altını çizdi. Bakan Akar, müttefiklerinden, muhataplarından özellikle Münbiç’te verdikleri sözü bir an önce yerine getirmelerini beklediklerini belirtti.
Bakan Akar ve komutanlar bir süre daha devam ettikleri inceleme ve denetlemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

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