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Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları sınır hattında

02.11.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile gittiği Hakkari'de, helikopterle sınır hattına geçti. Akar ve komutanlar, sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkari'ye geldi.

HELİKOPTERLE SINIR HATTINA GEÇTİ

Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar helikopterlerle sınır hattına geçti.

Bakan Akar ile TSK komuta kademesi ile sınır birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. (AA)

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AA-20221102-29326242-29326222-MILLI_SAVUNMA_BAKANI_AKAR_VE_KOMUTA_KADEMESI_SINIR_HATTINDA

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Hulusi Akar TSK Türk Silahlı Kuvvetleri

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