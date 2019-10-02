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Milli Savunma Bakanı Akar’dan önemli mesajlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2019 17:52 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ”Fırat’ın doğusunda da 30-40 kilometrelik derinlikte, sınır boyunca ağır silahlardan ve teröristlerden arındırılmış, güvenli, barış bölgesi koridoru kurulmasını zaruri görüyoruz” dedi.Milli Savunma Üniversitesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ”Fırat’ın doğusunda da 30-40 kilometrelik derinlikte, sınır boyunca ağır silahlardan ve teröristlerden arındırılmış, güvenli, barış bölgesi koridoru kurulmasını zaruri görüyoruz” dedi.
Milli Savunma Üniversitesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu katıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Akar, ülke gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, ”Türk Silahlı Kuvvetleri başta FETÖ, PKK, KCK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, gece, gündüz, yaz, kış, dağ, bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor. Bu terör örgütleri, teröristler aldıkları çeşitli iç ve dış desteklerden dolayı, akademik çalışmalar dahil, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Psikoloji, politika başta olmak üzere birçok konuda gerçekten geniş bilgiye sahipleri, uygulamaları aynen uyguluyorlar. Bunlardan biri de sürekli isim değiştiriliyor. HİJAP diyor, PYD diyor, KCK diyor, YPG diyor, SDF diyor. Bu özellikle yabancı basında ciddi problem oluyor. Siz PKK diyorsunuz ama bunlar PKK değil YPG diyorlar. Bunları çok iyi anlamanız, çok iyi bilmeniz lazım. Bunlara karşı yapılacakların, önlemlerin çok iyi hazırlıklarla ifade edilmesi lazım. Bunların birbirinden farkı yok. Biz muhataplarımıza asker, sivil, politikacı kim olursa olsun yurt içinde, yurt dışında yaptığımız temaslarda ‘Bizim aklımızla oynamayın, aklımıza hakaret etmeyin’ diyoruz. Siz A-B-C güvenli, barış bölgesi koridoru kurulmasını zaruri görüyoruz. Örgütlerle beraber olabilirsiniz, bunu anlarız, yanlış ama anlarız. Ama siz eğer ‘YPG, PKK değil derseniz’ bu aklımıza hakarettir. Bunu kullandırmayız, kabul etmeyiz diyoruz. Bu konuda bilgiyle, bilinçle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir şiddet ve tempoda devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Güvenli, barış bölgesi koridoru kurulmasını zaruri görüyoruz”
Suriye sınırında kurulması planlanan koridor hakkında konuşan Akar, “Bu azim ve kararlılık şimdi de Irak’ın kuzeyinde Pençe operasyonları icra ediyoruz. Teröristlerin inlerine girip buraları başlarına yıktık ve yıkmaya devam ediyoruz. Teröristlerin teslim olmaktan başka çareleri yok. Üstekiler bunu anladı, alttakiler de bunu anlayacaklar. Terör belasını inşallah ülkemizin gündeminden çıkarmaya kararlıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu kapsamda Fırat’ın doğusunda da 30-40 kilometrelik derinlikte, sınır boyunca ağır silahlardan ve teröristlerden arındırılmış, güvenli, barış bölgesi koridoru kurulmasını zaruri görüyoruz” diye konuştu.

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