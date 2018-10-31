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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 10:51 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'daki programlarının sonunda gece Avcılar ve Küçükçekmece askerlik şubelerinin yer aldığı binaya habersiz bir şekilde giderek incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yığılmaların önlenmesine yönelik '24 saat hizmet' talimatı verdiği askerlik şubelerinden birine gece sürpriz ziyaret yaparak çalışmaları denetledi.

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Bedelli askerlik başvurusu için bekleyen yükümlüler, Bakan Akar'ı karşılarında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Askerlik şubesi yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, başvuru için bekleyenlerle de sohbet etti, onlara işlemler için ne kadar beklediklerini sordu.
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Ziyareti dolayısıyla işlemlerin aksamaması uyarısında bulunan Akar'a, başvuru sahipleri işlemlerin hızlı gerçekleştirildiğini, bekleme sürelerinin çok uzun olmadığını belirtti. Bazı yükümlüler ise askerlik şubelerinin tatil günleri ve gece de açık olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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Bakan Akar, başvuru süresinin bitmesine sayılı günler kala askerlik şubesine gelenlere, "Biraz geç kalmışsınız." dedi. Yaşının 44 olduğunu belirten bir yükümlüye "Sen epeyce geç kalmışsın" diye espri yapan Akar, memurlardan da yapılan işlemlere ilişkin bilgi aldı.
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Yükümlülerle bir süre banko başında da sohbet eden Akar, "İşlemlerin olabildiğince hızlı gerçekleşmesi için herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Çeşitli sebeplerden dolayı genç arkadaşlarım zamanında gelemediği için bir yığılma oldu.
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Bu yığılmayı da gidermek için tüm ilgililer gece gündüz demeden çalışıyor. Böylelikle bu yığılmayı da giderecekler." diye konuştu.
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Akar, ziyaretinin ardından askerlik şubesinden ayrıldı. Öte yandan Akar'ın talimatının ardından tatil günleri ve mesai saatleri sonrasında da hizmet vermeye başlayan askerlik şubelerine, son 5 günde 120 binden fazla kişinin başvurduğu öğrenildi. (AA)
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Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı Avcılar Küçükçekmece Askerlik şubesi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Seni Allaha havale ediyorum. Zenginin bakanı.
KOLAY DEĞİL TABİ ÇOK ZORLU BİR OPERASYON SÜRECİ BU BEDELLİ ASKERLERİMİZİN İŞLEMLERİNİ YAKINDAN GÖZLEMLEMEK GEREKİYOR KAÇAK GÖÇEK OLMASIN HERKES PARASINI TAM YATIRSIN SARAYIN MASRAFI ÇOK MALUM
15 teemuz tehdidi sonrası kahramanı olan daha bir siyasi partinin ayağı olan bir bakan bir asker beynim yanıyor...? tarih akp yi unutmamalı gelmiş geçmiş en büyük tarikat hesaplaşmasının olduğu15 temmuzu ve bu gün kahraman başkomutan gösterilen sözde kahramanları asla unutmayacağız o içeri giren sözde fetöcüler serbest kalacak afile görün izleyin...güzel masal dinlemişiz..
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