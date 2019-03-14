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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması: Malatya’ya inmesini bekliyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 11:20 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 alımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Pilotlarımız, bakım personelimiz ABD'de eğitim almayı sürdürüyor. Kasım'da uçakların Malatya’ya inmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya’daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması: Malatya’ya inmesini bekliyoruz

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alması durumunda F-35 teslimatının iptal edilmesini önereceğini belirtmiş ve "Bir asker olarak en iyi tavsiyem, F-35 anlaşmasını tamamlamamak olur" demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da yapılan açıklamada, ABD'nin Türkiye'yi S-400'lerin satın alınmasının F-35 programına katılımın 'yeniden değerlendirilmesiyle' sonuçlanacağı konusunda net bir şekilde bilgilendirdiği vurgulanmıştı.

Ayrıntılar geliyor....

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar ABD F-35

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