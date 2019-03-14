Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması: Malatya’ya inmesini bekliyoruz

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alması durumunda F-35 teslimatının iptal edilmesini önereceğini belirtmiş ve "Bir asker olarak en iyi tavsiyem, F-35 anlaşmasını tamamlamamak olur" demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da yapılan açıklamada, ABD'nin Türkiye'yi S-400'lerin satın alınmasının F-35 programına katılımın 'yeniden değerlendirilmesiyle' sonuçlanacağı konusunda net bir şekilde bilgilendirdiği vurgulanmıştı.

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