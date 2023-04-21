Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışırken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 19 şahıs, Edirne'deki Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.
Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 19 şahıs, Edirne'deki Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2023
Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/6Xmif9nPuw