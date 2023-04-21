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  4. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışırken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışırken yakalandılar

21.04.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 19 şahıs, Edirne'deki Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışırken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 19 şahıs, Edirne'deki Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.

Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."


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