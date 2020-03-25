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  4. Milli Savunma Bakanlığı'ndan sınırdan kaçak geçiş açıklaması! Yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sınırdan kaçak geçiş açıklaması! Yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 17:37 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "2'nci Or.K.lığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarımızda son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde; çoğunluğu Suriyeli 3541 şahıs yakalandı, 1500 karton sigara, 15 kg muhtelif cins uyuşturucu ele geçirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sınırdan kaçak geçiş açıklaması! Yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarda 10 gün içinde yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan çoğunluğu Suriye uyruklu 3 bin 541 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, 2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarda son 10 gün içerisinde 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunulduğu belirtildi.

Çoğunluğu Suriye uyruklu 3 bin 541 kişinin yakalandığına işaret edilen açıklamada, bu kişilerle beraber 1500 karton sigara ve 15 kilogram muhtelif cinste uyuşturucunun ele geçirildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Suriyeli

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