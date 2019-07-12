Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte S-400 teslimatından ilk görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmıştır.
Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin İntikali’nden fotoğraflar.https://t.co/Jp27tuzPJb pic.twitter.com/2PQ485w8Vw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 12 Temmuz 2019
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin İntikali’nden görüntüler.https://t.co/Jp27tuzPJb#MSB #TSK pic.twitter.com/UdejuhkEoN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 12 Temmuz 2019
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