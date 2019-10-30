Milli Savunma Bakanlığından İrfan Can Kahveci’ye destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Wolfsberger maçında attığı gol sonrası asker selamı veren İrfan Can Kahveci’ye Barış Pınarı Harekatı’nda olan askerlerden selam görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda UEFA Avrupa Ligi’nde Wolfsberger maçında attığı gol sonrası asker selamı veren ve hakkında UEFA tarafından soruşturma başlatılan İrfan Can Kahveciye destek verdi. MSB’nin paylaşımda, "İrfan Can Kahveci kardeşimiz, her şutun gol olsun, Mehmetçik’ten sana selam olsun!” denildi.

