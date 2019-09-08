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MİLLİ SPORCUNUN 'YAN BAKTIN' KAVGASI CİNAYETLE SONUÇLANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

*Milli kick boksçu Berke Şahin caddede yan baktın kavgasına tutuştuğu Ömer Özdemir'i önce darp edip bıçakladı.

*Milli kick boksçu Berke Şahin caddede yan baktın kavgasına tutuştuğu Ömer Özdemir'i önce darp edip bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Özdemir, tüm müdahalalere rağmen kurtulamadı.

*Şahin ve bir arkadaşının kovaladıktan sonra yakaladıkları Ömer Özdemir'i darp etmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) Kadıköy'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekânından çıkan milli kick boksçu, iddialara göre kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle motosikletli iki kişiyle önce tartıştı ardından bu kişileri darp etti. Kavga sonrası kaçan bu kişileri motosikletle de takip eden milli sporcu, yakaladığı birini darp ettikten sonra bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı. Bıçaklanan Ömer Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 03.00 sıralarına Kadıköy'de meydana geldi. İddialara göre milli kick boksçu Berke Şahin, kız arkadaşıyla, yakın arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için bir eğlence mekânına gitti. Şahin, parti çıkışında, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle oradan geçen bir motosiklet üzerindeki iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve milli sporcu kavga ettiği kişileri darp etmeye başladı. Daha sonra iki kişi motosikletle olay yerinden kaçtı. Hırsını alamayan kick boksçu, o sırada yanına gelen 2 motosikletli arkadaşından birinin motosikletinin arkasına binerek kaçan kişileri kovalamaya başladı. Berke Şahin, kaçan motosikletlilerden birinin indiğini ve yaya olarak kaçmaya başladığını fark etti. Şahin ve diğer motosikletteki arkadaşlarından biri, motosikletten inerek kaçan kişiyi yaya olarak kovalamaya başladı.
Şahin'in arkadaşı kaçan kişiyi bir otoparkta yakaladı ve darp etmeye devam etti. Arkadan gelen Şahin de yerdeki kişiye vurmaya başladı. Yakaladığı kişiyi darp ettikten sonra bıçaklayan Şahin motosiklete binerek olay yerinden ayrıldı. Adının Ömer Özdemir olduğu belirlenen yaralı, Şahin gittikten sonra ayağa kalktı. Otoparkta bulunan görevli sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, yaralı tekrar yere yığıldı. Ömer Özdemir (24) olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı. Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MİLLİ SPORCU GÖZALTINA ALINDI
Olayda elinden yaralanan Şahin, tedavi olmak için gittiği Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Milli sporcu Berke Şahin'in, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Görüntülerde yaşanan kovalamaca ardından sporcu Şahin'in, Ömer Özdemir'i darp ettiği ve motosikletlerle olay yerinden ayrıldığı, Ömer Özdemir'in yaralı olarak ayağa kalktığı ve polis ambulans ekiplerinin olay yerine geldiği görülüyor.

ÖZDEMİR'İN CENAZESİ ÇANKIRI'YA GÖNDERİLDİ
Ömer Özdemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Kartal Soğanlık Gasılhanesine getirildi. Özdemir'in cenazesi nakil aracıyla memleketi Çankırı'nın Orta İlçesi'ne gönderildi. Cenazenin yarın öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-GÜVENLİK KAMERASI
-Ömer Özdemir'in çıkmaz sokakta koşması
-Şahin'in arkadaşının koşması
-Özdemir'i yakalaması
-Darp etmesi
-Sporcu Şahin'in peşinden koşması
-Şahin'in, Ömer Özdemir'i darp etmesi
-Şahin ve arkadaşlarının motosiklete binip ayrılması
-Özdemir'in yaralı olarak ayağa kalkması
-Polis ve sağlık ekiplerinin sokağa gelmesi
-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Bıçaklamanın yaşandığı çıkmaz sokak
-Muhabir anons (Gamze Şimşek)
-Eğlence mekânının bulunduğu caddeden görüntüler
-Şahin'in fotoğrafları
-Özdemir'in fotoğrafı

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