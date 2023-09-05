Milli Takımın zaferi sonrası paylaşılan 'fesli' görsel olay oldu! Barış Yarkadaş çok sinirlendi: "Boş yapma Hacı"

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sırbistan'ı finalde 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. Tüm Türkiye'yi büyük sevince boğan Filenin Sultanları, yurda dönerken, sosyal medyada paylaşılan bir 'fes' görseli gündem yarattı.

HACI YAKIŞIKLI VE BARIŞ YARKADAŞ ARASINDA TARTIŞMA

Söz konusu görsel tv100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında ele alınırken, Hacı Yakışıklı ve Barış Yarkadaş birbirine girdi.

YAKIŞIKLI: "BENİM MİLLİ TAKIMIM BENİM DEVLETİME Mİ KARŞI?"

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın "Milli takımın şampiyon olmasına sevinmeyen bir güruh var" demesinin ardından yazar ve gazeteci Hacı Yakışıklı, Melissa Vargas'ın fes'e vurduğu bir illüstrasyonu göstererek, "Fes devletimizi, Osmanlı Devleti'ni temsil ediyor. Benim milli takımım benim devletime mi karşı?" dedi.

Tartışmaya konu olan fotoğraf:

Yarkadaş da Yakışıklı'ya "Fes kutsal bir şey mi?" diye sordu. Yakışıklı ise "Bugün sadece Sırplar kaybetmedi ne demek? Sırpları mı tutacağız? Belgrad'da bizim hakimiyetimiz vardı 400 sene" dedi.

YARKADAŞ: "BOŞ YAPMA HACI"

Yarkadaş, da "Sen de boş yapıyorsun Hacı. Bak söylüyorum, boş yapma Hacı" dedi.

EBRAR KARAKURT AKILLARA GELDİ

Yarkadaş'ın sözleri milli takımımızın yıldızlarından Ebrar Karakurt'u akıllara getirdi.

Ebrar Karakurt, geçtiğimiz günlerde kendisini eleştiren bir kişiye "Boş yapma" yanıtı vermişti.

