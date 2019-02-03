Milli teknolojiler sahne aldı

Erken aşama teknoloji girişimlerine yönelik 6 ay süreli hızlandırma programında, girişimlere 100 bin liraya kadar yatırım desteği, ofis alanı, girişim atölyesi, eğitim, uzman ve usta (mentor) desteği veriliyor.

1001 Teknoloji Girişimi Projesi kapsamında sunulan destekler için bu yıl 400’ün üzerinde çalışan prototip aşamasındaki girişim başvurusu alındı. Başvurular 8 kişiden oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından ele alındı ve finale kalan 44 girişim belirlendi.

Ayrıca T3 Vakfı’nın yatırımcı ağı ve kurumsal firma kümelenmesi sayesinde girişimler potansiyel yatırımcı ve müşterilerle bir araya getiriliyor. Potansiyel melek yatırımcıların da katılımıyla başarılı girişimler yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı yakalıyor.

- Akıllı tarım makinesinden insansız araçlara

Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak kritik önemdeki alanlarda teknolojiyle katma değer oluşturacak girişimlerin öncelikli olduğu programda, girişimler "otonom teknolojiler", "yapay zeka ve makine öğrenmesi", "nesnelerin interneti", "akıllı ağlar" ve "eğitim teknolojileri" başlıkları altında yarıştı.

Jürinin karşısına çıkan fikirler arasında bitki yetiştiren akıllı tarım makinesi, insansız kara ve deniz araçları, deniz kirliliğinin robotlar ile kontrol altına alınması projeleri yer aldı.

Yüksek kapasiteli cep telefonu bataryası, akıllı şehirler için tanımlanan otopark ve araç takip projesi, zorlu şartlarda ve bozuk altyapıda çalışarak hem kazaları engelleyen hem de yakıt tasarrufu sağlayan kısmi otonom sürüş sistemleri ile inşaat firmalarında işçi sağlığı ve güvenliği için çözümlerin yer aldığı günlük hayatı kolaylaştıracak çözümler de jüri tarafından değerlendirilecek.