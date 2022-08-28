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Milli tekvando antrenörü için iğrenç taciz iddiası! 17 yaşındaki genç kızı odasına çağırıp...

28.08.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da tekvando kursuna giden 17 yaşındaki genç kız, milli antrenör tarafından tacize uğradığını iddia etti. Antrenörün kendisini odasına çağırdığını ve burada taciz ettiğini belirten genç kız, "günaydın aşkım" şeklinde mesajlar gönderdiğini de söyledi. 17 yaşındaki genç kızın ailesi ise soluğu ise savcılıkta aldı.

Milli tekvando antrenörü için iğrenç taciz iddiası! 17 yaşındaki genç kızı odasına çağırıp...

17 yaşındaki A.D., İstanbul Kağıthane'deki bir tekvando kursuna gidiyordu. Yaklaşık 2 yıl önce başladığı kursta tekvando hocası İ.K., milli hakemlik yapıyor ve kursta da baş antrenör olarak çalışıyordu.

İddiaya göre İ.K., son aylarda küçük kıza yönelik taciz içerikli hareketlerde bulunmaya başladı. 2021 yılı Temmuz ayından sonra genç kızı kendi odasına çağıran milli antrenör, genç kıza tacizde bulundu.

"GÜNAYDIN AŞKIM" MESAJLARI GÖNDERDİ

Geçtiğimiz Aralık ayında Ankara'da bir maçtan döndükten sonra, diğer arkadaşlarının antrenmanda bulunduğu esnada yeniden genç kızın yanına gelen tekvando hocası, sevgili olmak gibi konulardan bahsederek mağdura kalp resimleri, "günaydın aşkım" şeklinde mesajlar gönderdiği belirlendi.

Genç kız arkadaşlarıyla konuştuğunda ise kendilerinin de benzer tacizlere maruz kaldığını öğrendi. Genç kız yaşadıklarını ablasına anlattı.

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Abla, hocayla görüşmek üzere kursa gittiğinde ise yanlış anlaşılma olduğunu, şikayet ederlerse yıllar süreceğini söyledi. Abla duydukları sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

17 YIL HAPSİ İSTENDİ

Sabah'ın haberine göre; ursa benzer tacizlere maruz kalan kızların ifadeleri alındı. Bilgi sahibi D. Y., Çocuk İzlem Merkezinde alınan ifadesinde hocasının mağduru öptüğünü bizzat gördüğünü beyan etti.

İfadesi alınan İ. K. ise hareketlerinin yanlış anlaşıldığını, kızı gibi yaklaştığını ve taciz içerikli mesajlar atmadığını ileri sürerek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

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Savcılık yürütülen soruşturma sonunda İ.K. hakkında, 'Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Taciz' suçlarından dava açıldı. 17 yıla kadar hapsi istenen İ.K., Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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Anahtar Kelimeler:
taciz tekvando
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