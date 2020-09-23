Milyonda 2 kişide görülüyor! Uzmanlar uyarıyor: Kulak tıkanıklığ uzun sürüyorsa dikat

İç Hastalıkları ve Uzmanı Prof. Dr. Gülçin Kantarcı uzun süren üst solunum yolu enfeksiyonu ya da kulak enfeksiyonu gibi nedenlerde başka hastalıkların da akla gelmesi ve genel değerlendirme yapılması gerektiği konusunda uyardı.

2009 yılında kulak tıkanıklığı ile şikâyetinin başladığını ifade eden 3 çocuk annesi Aslı Köklü, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Kulak tıkanıklığıyla başlayan hastalığım böbrek yetmezliğine kadar götürdü. Birçok doktora gittim. İlk önce 'Sakız çiğne geçer’ dendi. Arkasından gittiğim doktorlar antibiyotik kullanmamı söylediler, çünkü bunun bir iltihap olduğunu düşündüler. 10 ayrı kür antibiyotik kullandım. Uzun bir süreç oldu ve her birinin sonunda bir işe yaramadığı anlaşılıyordu. En sonunda kulağımdan sıvı akarak hastaneye geldim. Kulak Burun Boğaz hekiminin yönlendirmesiyle teşhis konuldu ve tedaviye başlandı."

UZUN SÜREN KULAK TIKANIKLIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Kulak tıkanıklığı ile hastaneye gelen hastaya önce ayrıntılı incelemeler yapıldığını belirten Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, "Hastamız kulak tıkanıklığı şikâyetiyle başvuruyor. Kulak burun boğaz uzmanımız bu kadar uzun süren tıkanıklığın başka bir nedenle olabileceğini düşünüyor. Yapılan tahliller sonucunda vaskülit olabileceği sonucuna vardık" dedi.