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Milyonerden gelen teklifle vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

01.12.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da, fabrikadan çıktığı haliyle satın aldığı 1994 model Doğan SLX model 2 otomobiline gözü gibi bakıp, satılmaması için çocuklarına vasiyet dahi veren Abdullah Şimşek, şans oyunları talihlisinden gelen teklifle aracının birisini satınca, çevresinden gelen tepkiler üzerine sokağa çıkamaz hale geldi. Milyonerin aracı başkasına sattığını duyan Şimşek, aynı fiyata tekrar otomobilini satın alarak hasret giderdi. Otomobili öptüğü gözlenirken, ''Yerini dolduramadım'' demesi dikkat çekti.

Milyonerden gelen teklifle vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi'nde oto yıkamacılık yapan 2 çocuk babası Abdullah Şimşek, 3 yıl önce parça ve boyası değişmeyen iki orijinal Doğan SLX marka otomobili satın aldı. Biri yeşil, diğeri bordo renkte olan otomobillerini aldığı günden bu yana kullanmayan Şimşek, özel yaptırdığı garajında araçlarına gözü gibi bakmaya başladı. Ayakkabılarını çıkarmadan binmediği araçlarının tozunu alan Şimşek, aracını muayeneye de kaza veya çizik oluşur düşüncesiyle binmeden çekiciyle gönderiyordu.

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ÇOCUKLARINA 'SATILMASIN' DİYE VASİYET ETMİŞTİ

Şimşek, daha önce araçların satılmaması ya da binilmemesi için iki çocuğuna vasiyette bulunduğunu belirterek, “Kesinlikle onların da satmasını ve binmesini istemiyorum. Eğer öyle bir şey yaparlarsa, öldüğümde mezarıma dahi gelmesinler. Bana değer vermediklerini sayarım” sözlerini sarf etmişti.

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3 AY BOYUNCA 'SATMAM-ALIRIM' ÇEKİŞMESİ

Geçtiğimiz aylarda ise ilginç araba sevdasını haberlerden takip eden şans oyunu talihlisi Murat Tokmak, araçları görmek için Abdullah Şimşek’i ziyaret etti. Tokmak, otomobilleri görür görmez çok beğendi ve Şimşek’e bordo olan aracı almak istediğini söyledi. İkili arasında 3 ay boyunca ‘satmam-alırım’ çekişmesi sonucu, Şimşek aracına normal değerinin üstünde 130 bin lira değer biçti. Tokmak ise fiyatı hemen kabul edip, aracı çekiciye yükleyip noterin yolunu tuttu.

VASİYETİ ÇİĞNEDİ, SOKAĞA ÇIKAMAZ HALE GELDİ

Vasiyeti çiğneyip aracı satan Şimşek’e, çevresinden tepkiler gelmeye başladı. Her gün telefon üstüne telefon, mesaj üstüne mesaj alan Şimşek, vasiyetini çiğnemenin pişmanlığını yaşamaya başladı. Şimşek, Murat Tokmak’ın aracı Kerim Avuccular’a sattığını duyunca ise harekete geçti. Pazarlığa oturan Şimşek ile Avuccular 130 bin 500 TL’de anlaştı. Şimşek, devrini aldığı otomobilini yine sürmeyip çekiciyle garajına götürdü.

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''BUNDAN SONRA VASİYET BOZMAK YOK, KONU KAPANMIŞTIR''

Aldığı tepkilerden bahseden Abdullah Şimşek, “Vasiyetimi bozunca, her gören ‘nasıl satarsın, hani arabayı satmayacaktın’ gibi sürekli sözlerle karşılaştım. Sözler çok ağır geldi. Dostum, arkadaşlarım, akrabalarıma durumu açıklayamaz, sokağa çıkamaz hale geldim. Gece uykularım kaçtı. Doğru düzgün uyuyamadım. Psikolojim bozuldu. Bundan sonra kesinlikle vasiyeti bozmak yok. Ben ölünceye kadar bu aracı satmayacağım. Konu kapanmıştır. Vasiyete sahip çıktım, vasiyet neyse o artık. Bu ayrı bir sevda. Anlatılmaz, sadece yaşanır” dedi.

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''EVLADIMI BULMUŞ GİBİ SEVİNİYORUM''

Şimşek, otomobilini tekrar garajına koyacağını da sözlerine ekleyerek, “Yerini dolduramadım. Orası bomboş duruyor. Diğer arabayı oraya koymak istedim, koyamadım. Şu an o kadar mutluyum ki anlatamam. Sanki evladımı bulmuş gibi seviniyorum” diye konuştu.

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(İHA)

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