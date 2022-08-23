HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milyonfest Fethiye iptal edildi! Kaymakamlık sebebini açıkladı...

Milyonfest Fethiye iptal edildi! Kaymakamlık sebebini açıkladı...

23.08.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılması planlanan ve ikincisinin bu yıl 1-4 Eylül'de düzenlenmesi kararlaştırılan müzik festivali 'Milyonfest Fethiye', kaymakamlık tarafından iptal edildi. Kaymakamlık, festivalin iptal edilme nedenini de açıkladı.

Milyonfest Fethiye iptal edildi! Kaymakamlık sebebini açıkladı...

Fethiye Belediyesi'nin desteğiyle 1-4 Eylül'de düzenlenmesi planlanan; Mor ve Ötesi, Cem Adrian, Sena Şeker, Hedonutopia, Manga, Dolu Kadehi Ters Tut, Ozbi, Gökçe, Athena, Fatma Turgut, Eypio, Dedublüman, Duman, Flört, Evdeki Saat ve Selda Bağcan'ın da yer alacağı müzik festivali 'Milyonfest', Fethiye Kaymakamlığı tarafından iptal edildi. Festivalin biletleri, internet üzerinden bir süredir satılıyordu.

'KARARI GENÇLERİMİZİN TAKDİRİNE SUNUYORUM'

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl yine çok güzel projelerimiz vardı ama sabah valilikten aldığımız bir haberle üzüldük. Gençlerimizi İnlice Plajı'nda 16 sanatçıyla buluşturacağımız Milyonfest'i, kaymakamlık iptal etti. Gerekçesi yok. İdare Mahkemesi'ne başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor. Ancak söz konusu Fethiye Belediyesi'nin İnlice Plajı'ndaki yapacağı konser olunca iptal ediliyor. Bu kararı gençlerimizin takdirine sunuyorum" dedi.

qq

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMASI

Fethiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise plajın Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde olması nedeniyle festivalin iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, "Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün İnlice Halk Plajı ile ilgili yapılan incelemede söz konusu alanın Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, doğal karakteri korunacak alan ve arkeolojik SİT alanı içerisinde kaldığı, organizasyonun incelenmesi neticesinde, çadır, kamp alanları, karavan park alanları gibi şekilde düzenlemeler olacağı ve bu düzenlemeler sonucu bölgede yoğun insan trafiği, ses ve ışık etkileri yoğun insan faaliyetleri sebebiyle ekolojik dengeye zarar verilebileceği, özel koruma bölgeleri ile doğal SİT alanlarında izin alınmasının uygun olacağı, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'nün İnlice Mahallesi'ndeki orman ve halk plajı civarındaki ilgili festivalin yapılmamasına dair görüşü, İnlice Muhtarlığını ve İnlice Köyü Kalkındırma Geliştirme, Çevreyi Koruma Derneği'nin faaliyetin yapılmamasına dair 15 Ağustos  tarihli dilekçeleri, tüm bu gerekçelerle 01-04 Eylül 2022 tarihlerinde İlçemiz İnlice Mahallesi İnlice Halk Plajında yapılması planlanan Milyonfest 2022 Rock Festivali organizasyonunun yapılması kaymakamlığımızca uygun görülmemiştir" denildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polislere bıçaklı saldırı: Kimliği belli oldu! 'Ebu Hanzala' detayı...Polislere bıçaklı saldırı: Kimliği belli oldu! 'Ebu Hanzala' detayı...
Kaza görüntüleri Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Şoförler dehşet anlarını anlattıKaza görüntüleri Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Şoförler dehşet anlarını anlattı
Adı bile ürkütüyor, hızlı yayılıyor! Yeni salgın akılalmaz boyutlara ulaşıyorAdı bile ürkütüyor, hızlı yayılıyor! Yeni salgın akılalmaz boyutlara ulaşıyor
Anahtar Kelimeler:
festival iptal milyonfest
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

'Alexander Sörloth transferi bitti!'

'Alexander Sörloth transferi bitti!'

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

Sıfır araç teklif edildi, yine de kabul etmedi: Değeri 1 milyon

Sıfır araç teklif edildi, yine de kabul etmedi: Değeri 1 milyon

Başbakan'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bu kez kadınla...

Başbakan'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bu kez kadınla...

Her satırı korkunç! Annesi ile erkek arkadaşını evde bastı, dehşet saçtı

Her satırı korkunç! Annesi ile erkek arkadaşını evde bastı, dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.