HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Milyonlar tüketiyor! Felç riskini artırıyor

Milyonlar tüketiyor! Felç riskini artırıyor

12.11.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Felç geçirmenin altında yatan birkaç neden olabilir. Yüksek tansiyon, felç için en büyük risk faktörüdür. Ancak yüksek kan şekeri seviyeleri de büyük bir risk oluşturur. Şeker oranı yüksek yiyecek ve içecekler de felç riski oluşturabilir. Bir milyondan fazla insanı inceleyen yeni araştırma, şeker veya diğer tatlandırıcılarla tatlandırılmış kan şekeri seviyesini önemli ölçüde artırabilen içeceklerin felç geçirme olasılığını artırdığına dair şaşırtıcı kanıtlar buldu.

Milyonlar tüketiyor! Felç riskini artırıyor

Felç, beyne giden kan akışının atardamarlardaki tıkanıklıklarda yüzünden oluşur. Beyin, hareket ve düşünceden sorumlu alanlar da dahil olmak üzere oksijensiz kalır. Felcin vücutta oluşturduğu hasarlardan biri, yüzün bir tarafının aşağı sarkması sayılabilir. Yüksek kan şekeri, tıkanma olasılığını artırabilir. 1,5 milyon kişinin katıldığı dev çalışmada milyonların tükettiği içeceğin felç riskini artırdığı bulundu.

iStock-997839806

FELÇ GEÇİRME RİSKİNİ YÜZDE 10 ARTIRIYOR

Amerikan İnme Derneği şöyle açıklıyor: "Zamanla aşırı kan şekeri, kan damarlarında yağ birikintilerinin veya pıhtıların artmasına neden olabilir. Bu pıhtılar beyindeki veya boyundaki kan damarlarını daraltabilir veya tıkayabilir, kan akışını kesebilir, oksijenin beyne gitmesini engelleyebilir ve felce neden olabilir."

iStock-1073294378

Clinical Nutrition ESPEN'de yayınlanan çalışma, "şekerle tatlandırılmış içeceklerin [SSB]" felç geçirme riskini yüzde 10 artırdığını buldu.

Çok fazla şekerli içecek içen insanlar arasında daha yüksek felç insidansı tespit etmenin yanı sıra, insanların bir dizi başka hastalığa sahip olma ihtimalinin de yüksek olduğu ortaya çıkardı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şeyin içinde var: Hayati risk taşıyorHer şeyin içinde var: Hayati risk taşıyor
Aralarındaki fark dikkat çekti! Hepsini geride bıraktı... İşte anketlerde önde giden liderAralarındaki fark dikkat çekti! Hepsini geride bıraktı... İşte anketlerde önde giden lider
Ukraynalılar bayraklarını alıp sokağa fırladıUkraynalılar bayraklarını alıp sokağa fırladı
Anahtar Kelimeler:
felç

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldi

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldi

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Erdoğan "Bu adamı Biden saklıyor" diyerek yaşadığı yeri açıkladı!

Erdoğan "Bu adamı Biden saklıyor" diyerek yaşadığı yeri açıkladı!

Komandolar etrafını sardı, köşeye sıkıştılar! Mağaradan birer birer böyle çıktılar

Komandolar etrafını sardı, köşeye sıkıştılar! Mağaradan birer birer böyle çıktılar

500 torunu vardı, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü!

500 torunu vardı, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü!

100 milyon liralık dava! DNA testi için 42 yıl sonra mezarı açılacak

100 milyon liralık dava! DNA testi için 42 yıl sonra mezarı açılacak

İlginizi Çekebilir

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Cinsel gücü zirveye çıkarır

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Ünlü sanatçının eşi hayatını kaybetti

Ünlü sanatçının eşi hayatını kaybetti

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.