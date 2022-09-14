Milyonlarca Çocuğun Gözde Oyunu Roblox Nedir?

Pek çok oyuncunun aynı anda oynayabildiği Roblox oyunu, ‘’karmaşık bir oyun oluşturma aracı’’ oluşu ile dikkat çekiyor. Ücretsiz bir şekilde sosyalleşebileceğiniz oyun; yaratıcılığı, çeşitliliği ve rekabeti sağlaması ile de öne çıkıyor. Peki nedir bu Roblox. Sizler için yazımızın devamında Roblox oyununu ayrıntıları ile ele aldık. İşte detaylar…

Roblox; diğer kullanıcılar tarafından tasarlanan oyunları oynamanıza imkân sunan çevrimiçi bir oyun platformudur. Roblox’un bünyesinde bulunan oyun geliştirme aracı, kendi oyunlarınızı oluşturabilmenize ve paylaşabilmenize olanak sağlıyor. Roblox giriş işlemi ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Roblox’a ücretsiz bir şekilde kayıt olabiliyor ve ücretsiz bir şekilde oyuna girebiliyorsunuz. Roblox üzerinden yeni oyun yaratımları oluşturabilirken, aynı zamanda diğer kullanıcılar ile sohbet edebiliyorsunuz.

Roblox Nasıl Oynanır?

Roblox oyunu kullanıcılarına iki farklı seçenek sunuyor. Oyun içerisinde dilerseniz yalnızca oyun oynayabiliyor; dilerseniz istekleriniz doğrultusunda oyun oluşturabiliyorsunuz. Roblox oyununu oynamak için ilk olarak kayıt işlemlerini tamamlamanız gerekiyor. Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra iki modda da sınırsız bir erişime sahip oluyorsunuz. Roblox’ta çeşitli oyun kategorileri bulunuyor. Roblox oyun kategoriler arasında; cinayet gizemi, dövüş, spor gibi kategoriler öne çıkıyor. Yaratıcı ve eğlenceli oyun kategorileri arasından dilediğiniz tercihte bulunabiliyorsunuz. Roblox’ta kendi oyunlarınızı oluşturmak için ‘’Roblox Studio’’yu indirmeniz gerekiyor.

Popüler Oyun Roblox’ta Çocuklar İçin Zararlı Ögeler Bulunur Mu?

Roblox oyunu özellikle çocuklar için birtakım zararlı ögeleri bünyesinde barındırıyor. Roblox’un zararlı ögeleri, oyun içeriğinin kullanıcılar tarafından oluşturulması sebebi ile ortaya çıkıyor. Bu sebeple çocuklar, yaşlarına uygun olmayan birtakım materyallere maruz kalabiliyor. Roblox üzerinden çevrimiçi bir şekilde sohbet edebilme imkânı da çocuklar için problem arz edebiliyor. Roblox indirme işlemini tamamladıktan sonra sistem içerisinde para birimi olarak tanımlanan ‘’Robux’’u satın almaya yönlendiriliyorsunuz. Dolayısıyla bu husus çocukların yanı sıra ebeveynler için de sorun arz edebiliyor. Fakat gerekli güvenlik önlemleri alındığı takdirde Roblox oyununun zararlı ögeleri ortadan kalkabiliyor.

Roblox Oynamanın Faydaları Nelerdir?

Roblox karakterleri oluşturmanın ve oyunu oynamanın birtakım faydalarından da bahsetmekte fayda var. Roblox oyunu uygun ve dikkatli bir şekilde kullanıldığında özellikle çocuklara çeşitli faydalar sağlıyor. İşte Roblox oynamanın faydaları…

Roblox oyun içeriği sayesinde İngilizce’nin gelişimine olumlu katkılarda bulunuyor.

Oyun sırasında sohbet etme imkânı sunarak sosyalleşmeyi sağlıyor.

Yaratıcılığın gelişmesine de olumlu katkıda bulunuyor.

Roblox Kaç Yaşındaki Çocuklar İçin Uygundur?

Roblox oyuncakları ve karakterleri ile öne çıkmayı başaran çevrimiçi bir oyun platformu. Roblox ile yakından ilgilenen ebeveynler, Roblox’un kaç yaşındaki çocuklar için uygun olduğu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu noktada Roblox oyunu tarafından asgari bir yaş belirtilmemekle birlikte, farklı yaş aralıklarındaki kullanıcılar oyuna katılabiliyor. Roblox, açık bakış açısına sahip olan bir platform. Fakat bu durum çocuk kullanıcılar için problem teşkil edebiliyor. Oyunun içerisinde güvenlik önlemleri bulunsa da, bu durum çoğu zaman yeterli olmayabiliyor. Common Sense Media tarafından Roblox’un, 10 ve üzeri yaş aralığındaki kullanıcılar için uygun olduğu aktarılıyor.

Roblox’ta Ebeveyn Kontrolü Ayarları Var Mıdır?

Roblox, ebeveynler için çeşitli kontrol ayarları sunuyor. Bu noktada ebeveyn olarak oyun içerisindeki etkileşimleri özgür bir şekilde kısıtlayabiliyorsunuz. Roblox oyna üzerinden iletişim ayarlarına gidebilir, mesaj ve sohbet ayarlarına müdahale edebilirsiniz. Çocuğunuzun ayarları tekrar değiştirmesinden endişe ediyor olabilirsiniz. Bu noktada da hiçbir endişeye sahip olmanıza gerek yok. Güvenlik ayarlarının tekrar değiştirilmesini önlemek için; e-posta adresinizi çocuğunuzun Roblox hesabına ekleyebilir, güvenlik kodu oluşturabilirsiniz. Böylelikle çocuğunuz Roblox oynarken sürece dâhil olabilir, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmasını önleyebilirsiniz.



