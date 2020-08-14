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Milyonlarca insana hitap ediyorlar! İşte Twitch'in en çok izlenen Türk oyuncuları...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.08.2020 10:41 | Son Güncelleme

Her gün on binlerce insan tarafından izlenerek büyük bir başarıya imza atan Twitch yayıncıları, her geçen gün kitlelerini artırmaya devam ediyorlar. Sosyal medyanın iyice yaygınlaşmasıyla canlı yayın yapma özelliği artık her platforma geldi. Bu platformlar arasında en fazla tercih edilen site olan Twitch'te halihazırda yayın yapmakta olan en popüler oyuncular karşınızda...

Milyonlarca insana hitap ediyorlar! İşte Twitch'in en çok izlenen Türk oyuncuları...

Twitch elektronik spor odaklı bir canlı görüntü paylaşma mecrası. Bu mecra son yıllarda birçok e-spor ile ilgili kullanıcının ilgisine maruz kalarak ismini çok geniş kitlelere duyurdu. League Of Legends, Counter Strike: Global Offensive, DOTA gibi çok oyunculu ve online oyunlar son 10 yıl içerisinde milyonlarca bilgisayara yüklendi ve oynandı. Oynanmaya da devam eden bu oyunlarda profesyonel düzeye gelmiş oyuncular arasında turnuvalar ve ligler dahi düzenleniyor. Bu profesyonel oyuncuların genellikle paylaşım yapmayı tercih ettikleri site ise Twitch oluyor. Aralarında tatlı bir rekabet bulunan oyunculardan bazıları çok önemli izlenme sayılarına sahip.

TWITCH'TE EN ÇOK İZLENEN TÜRK OYUNCULAR

WTCN - FERİT KARAKAYA

Genellikle rekabet düzeyi yüksek zor oyunları iyi oynayabilmesi ile ün yapmış Ferit Karakaya, en çok izlenen oyuncular arasında bulunuyor. Bir dönem LoL e-sporcusu olan Karakaya, aynı zamanda ilk Twitch Türkiye yayıncılarından biridir. Twitch'in en güçlü Türk yayıncılarından biri olan Ferit Karakaya, farklı yayıncılarla çeşitli programlara da konuk olmuştu.

MITHRAIN - CEM KARAKOÇ

Competitive oyunlardaki başarılarından dolayı birçok oyun seven insan tarafından takdir edilen Cem Karakoç, Twitch'te ciddi bir kitleye sahip. Bu kitle onu en fazla izlenen Türk oyuncular arasına sokmayı başarıyor. Başlarda Battle Royale oyunlarının başlangıcı kabul edilen H1Z1 oyunu ile yayınlar yapan Mithrain, zamanla PUBG oynamaya başlamış ve PUBG denilince akla gelen ilk isimlerden biri olmuştur. Ayrıca Twitch Rivals turnuvasında ikinci olarak para ödülüne layık görülmüştür.

PİNTİPANDA - TUNA AKŞEN

Twitch denilince akla ilk gelen isimlerden birisi olan PintiPanda uzun süredir bu platformda yayın yapmaya devam ediyor. Kendine has olan "herkese benden çay abbas" repliği ile bilinen Akşen, yılların getirisi olarak kalabalık bir kitle tarafından takip ediliyor. Tek oyunculu oyunların hikayelerini anlatarak oynaması ile sürükleyici yayınlar yapan Tuna Akşen, Youtube platformuna da özel videolar hazırlıyor.

UTHERENA - ŞÜKRÜ ŞENTÜRK

Kariyerinde LoL e-sporunun ciddi bir yeri olan Şentürk, daha sonra Twitch'e girerek Utherena ismiyle yayınlar yapmaya başlamıştır. Çok eski bir yayıncı olmamasına rağmen özellikle son dönemde Dota oyunundaki başarılı işleri ile geniş bir kitle tarafından takip edilmeye başlanmıştır.

TWITCH'DE ÇOK İZLENEN DİĞER TÜRK YAYINCILAR

  • Jahrein

  • Unlost

  • Zeonnn

  • Levo

  • Theta

  • Kendine Müzisyen

  • Hz. Yasuo
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