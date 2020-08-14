Milyonlarca insana hitap ediyorlar! İşte Twitch'in en çok izlenen Türk oyuncuları...

Twitch elektronik spor odaklı bir canlı görüntü paylaşma mecrası. Bu mecra son yıllarda birçok e-spor ile ilgili kullanıcının ilgisine maruz kalarak ismini çok geniş kitlelere duyurdu. League Of Legends, Counter Strike: Global Offensive, DOTA gibi çok oyunculu ve online oyunlar son 10 yıl içerisinde milyonlarca bilgisayara yüklendi ve oynandı. Oynanmaya da devam eden bu oyunlarda profesyonel düzeye gelmiş oyuncular arasında turnuvalar ve ligler dahi düzenleniyor. Bu profesyonel oyuncuların genellikle paylaşım yapmayı tercih ettikleri site ise Twitch oluyor. Aralarında tatlı bir rekabet bulunan oyunculardan bazıları çok önemli izlenme sayılarına sahip.

TWITCH'TE EN ÇOK İZLENEN TÜRK OYUNCULAR

WTCN - FERİT KARAKAYA

Genellikle rekabet düzeyi yüksek zor oyunları iyi oynayabilmesi ile ün yapmış Ferit Karakaya, en çok izlenen oyuncular arasında bulunuyor. Bir dönem LoL e-sporcusu olan Karakaya, aynı zamanda ilk Twitch Türkiye yayıncılarından biridir. Twitch'in en güçlü Türk yayıncılarından biri olan Ferit Karakaya, farklı yayıncılarla çeşitli programlara da konuk olmuştu.