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Milyonlarca kadın, kilo almamak için öğün atlıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 20.10.2019 10:07 | Son Güncelleme

Yeni bir ankete göre milyonlarca genç kadın bazı besin gruplarını beslenme düzenlerinden bütünüyle çıkardığını söyledi. Genç kadınların yüzde 44'ü süt ürünlerinin sağlıksız olduğunu ya da dış görünüşlerini olumsuz etkilediğini düşünüyor.

Milyonlarca kadın, kilo almamak için öğün atlıyor

16-25 yaş arasındaki bin kişiyi kapsayan ankete katılan kadınların yüzde 53'ü dış görünüşe bağlı sebeplerden dolayı belirli yiyecekleri tüketmediğini ifade ederken, yüzde 55’i de bazen öğün atladığını belirtti. Bunların 5’te ikisiyse öğünleri kilo almamak için atladığını itiraf etti.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların üçte biri 14 ve 16 yaşları arasında, 10’da biri ise daha 10 yaşındayken önemli yiyecekleri beslenmelerinden çıkarmaya başladı.

Arla Goodness’ın (bir süt markası -çn) yaptığı araştırmaya katılanların 5’te biri süt ürünlerini tüketmeyi bıraktığını söyledi.

"Belli besin grupları sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için çok önemli gıdalar içeriyor” diyen beslenme uzmanı Lucy Jones konuyla ilgili şu yorumu yaptı: Süt ürünleri özellikle gelişim çağındaki kız çocuklarının sağlıklı kemik ve dişlere sahip olması için önemli.

sut

Ancak genç kadınların yüzde 44'ü süt ürünlerinin sağlıksız olduğunu ya da dış görünüşlerini olumsuz etkilediğini düşünüyor.

Mirror.co.uk’ta yer alan habere göre, Public Health England’dan gelen veriler, 11-18 yaş arası kız çocuklarının yüzde 22'sinin asgari beslenme gereksinimlerini karşılayacak kadar kalsiyum tüketmediğini gösterdi.

Yeterince kalsiyum alamayan kız çocuklarının ve genç kadınların sayısının 2008’den 2017’ye kadar önemli ölçüde arttığı düşünülüyor.

(independent)

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Anahtar Kelimeler:
kadın sağlığı süt ürünleri tüketimi

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