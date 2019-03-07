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Milyonlarca kadının hayatını kurtardı, ama cehalet onu akıl hastanesine kapattırdı! Ignaz Semmelweis'a insanlık çok şey borçlu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 07.03.2019 09:37 | Son Güncelleme

Adını belki çoğu kişi bilmiyor ama insanlık ona çok şey borçlu. Ignaz Semmelweis, antiseptik işlemlerin öncüsü olan Macaristanlı bir kadın-doğum doktoru. Lohusalık humması insidansı ile doğum kliniklerindeki el yıkama alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi keşfetse de, keşfiyle birçok kadının hayatını kurtarsa da o, cehalet ve tabu arasında kalmış ve hayatını bir akıl hastanesinde kaybetmiş talihsiz bir bilim insanı. İşte ''annelerin kurtarıcısı'' olarak da bilinen doktorun hüzün veren hikayesi.

Milyonlarca kadının hayatını kurtardı, ama cehalet onu akıl hastanesine kapattırdı! Ignaz Semmelweis'a insanlık çok şey borçlu

Bazı araştırmacılar teknolojik ilerlemenin o kadar hızlı olduğunu ve yakında buna yetişemeyeceğimizi düşünüyor. Ancak geçmişte durum farklıydı: birçok bilimsel keşif, bir yanlış anlaşılma ve hatta düşmanlık duvarı ile karşı karşıya kaldı. Antiseptik işlemlerin öncüsü olduğu kabul edilen Ignaz Semmelweis de bunlardan biriydi.

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Ignaz Philipp Semmelweis, 1818'de Budapeşte Buda'da doğdu. Önce Viyana Üniversitesi Hukuk fakültesine girdi ancak bir yıl sonra doktor olmaya karar vererek, tıp eğitimini 1844’te Viyana Üniversitesi’nde tamamladı. Diplomasını aldıktan sonra Viyana Hastanesi'nde çalışmaya başladı. Semmelweis, doğumdan sonra enfeksiyondan kaynaklanan ölümcül bir hastalık için (ölüm oranı% 20-30 civarında) çalışmalar yapmaya başladı. Bu enfeksiyona neden olan nedenler henüz araştırılmamıştı.

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Viyana Genel Hastanesinde, 2 doğum kliniği vardı. Genç doktor, aynı yöntemler kullanılmasına rağmen ölüm oranlarının birinde daha yüksek olduğunu fark etti. Aradaki fark, koğuşlardan birinin, öğrencilere öğretmek için kullanılmasıydı, diğeri değildi. Öğretim koğuşunda bulaşıcı bir hastalık departmanı ve otopsilerin yapıldığı bir morg vardı. İkinci koğuşta ise sadece ebeler bulunuyordu. 1847'de arkadaşı Jakob Kolletschka, otopsi sırasında yanlışlıkla kendini yaraladı ve yaralanma sonucunda kan zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

Semmelweis, Kolletschka’nın otopsi raporunu okurken, Jakob'un doğum eyleminde olan ve aynı zamanda doğumdan bu yana sıkıntı çeken kadınlarla aynı semptomlara sahip olduğunu fark etti. Bunun üzerine, kadavralarda bulunan ve “zehir” diye adlandırdığı maddelerin klinikteki hamilelere bulaşıp lohusalık hummasına neden olduğu ihtimali üzerinde durdu.

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Bundan sonra, genç doktor tüm öğrencilerin otopsi işlemlerinden sonra ellerini bir klor çözeltisiyle yıkamalarını istedi. Yöntem gerçekten etkiliydi. Doğum yapan kadınların ölüm oranı neredeyse 10 kat azaldı. Ebelerin bulunduğu ikinci klinikteki ölümler daha azdı, çünkü ebelik eğitimi alanlar otopsiye girmiyordu.

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LOHUSALIK HUMMASINI BULDU, ONUN SAYESİNDE ANNE ÖLÜMLERİ AZALDI

Ancak Semmelweis'in bu keşfi, meslektaşlarını memnun etmedi. Teorilerden biri, doktorun siyasi protestolara katılması diğeri de hastane müdürünün keşfini beğenmemesiydi. Bu nedenle genç doktor Viyana Hastanesi'ndeki işini kaybetti. Bir yıl sonra Semmelweis, Pest'e geri döndü ve 6 yıl boyunca hastanelerinin doğum bölümünün başı olarak görev yaptı. Onun sayesinde anne ölümleri neredeyse tamamen azaldı. 1855 yılında Semmelweis, Pest Üniversitesinde Kadın Doğum Profesörü olarak görevlendirildi.

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Önemli keşiflerine rağmen, Ignaz Semmelweis’in meslektaşlarının birçoğu bulgularına kuşkuyla bakıyordu. Kirli ellerin lohusalık ateşine sebep olmasını doğru bulmuyorlardı. 1861'de Semmelweis ana eseri Etiyoloji, Konsept ve Childbed Fever Profilaksisi'ni ((Lohusalık Hummasının Nedenleri, Anlaşılması ve Korunma Yolları) yayınladı, ancak kitapları ünlü kadın doğum uzmanları tarafından eleştirildi. Doktor açık mektuplar yazdı hatta konferanslar düzenlemesini istedi, ancak bütün girişimleri başarısız oldu.

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Ne yazık ki, tıp topluluğu tarafından reddedilmesi ve sürekli eleştiriler alması Semmelweis'in zihinsel sağlığını etkiledi. 1860'lı yıllarda depresyona giren Semmelweis, halkın arasında garip tavırlar sergilemeye başladı ancak Viyana sokaklarında yürürken gördüğü genç çiftlerin önünü kesip, sadece “bebeğiniz olacağı zaman doktorunuza söyleyin, doğumdan önce mutlaka ellerini yıkasın” diyordu. 1865 yılında Semmelweis’in meslektaşı olan doktor János Balassa, Ignaz’ı bir psikiyatri kliniğine gönderme isteğinde bulundu. 30 Temmuz'da, Semmelweis Döbling'deki bir kliniğe kaldırıldı. Kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kendisine ilaç olarak ise müshil reçete edildi.

2 hafta içinde Ignaz Semmelweis bir enfeksiyon nedeniyle öldü. Enfeksiyonun ameliyat sırasında aldığı kesiklerden kaynaklandığı açıklandı. Kadınların hayatını kurtaran doktoru sadece birkaç tıbbi dergi andı. Ignaz Semmelweis’in tanınması ve keşfi ise ölümünden yıllar sonra anlaşıldı. Ignaz, bugün, antiseptik prosedürlerin kurucularından biri olarak kabul ediliyor. 1906'da şerefine “Annelerin Kurtarıcısı” yazan bir anıt yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
lohusa humması Ignaz Semmelweis

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