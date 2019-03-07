Milyonlarca kadının hayatını kurtardı, ama cehalet onu akıl hastanesine kapattırdı! Ignaz Semmelweis'a insanlık çok şey borçlu

Bazı araştırmacılar teknolojik ilerlemenin o kadar hızlı olduğunu ve yakında buna yetişemeyeceğimizi düşünüyor. Ancak geçmişte durum farklıydı: birçok bilimsel keşif, bir yanlış anlaşılma ve hatta düşmanlık duvarı ile karşı karşıya kaldı. Antiseptik işlemlerin öncüsü olduğu kabul edilen Ignaz Semmelweis de bunlardan biriydi.

Ignaz Philipp Semmelweis, 1818'de Budapeşte Buda'da doğdu. Önce Viyana Üniversitesi Hukuk fakültesine girdi ancak bir yıl sonra doktor olmaya karar vererek, tıp eğitimini 1844’te Viyana Üniversitesi’nde tamamladı. Diplomasını aldıktan sonra Viyana Hastanesi'nde çalışmaya başladı. Semmelweis, doğumdan sonra enfeksiyondan kaynaklanan ölümcül bir hastalık için (ölüm oranı% 20-30 civarında) çalışmalar yapmaya başladı. Bu enfeksiyona neden olan nedenler henüz araştırılmamıştı.

Viyana Genel Hastanesinde, 2 doğum kliniği vardı. Genç doktor, aynı yöntemler kullanılmasına rağmen ölüm oranlarının birinde daha yüksek olduğunu fark etti. Aradaki fark, koğuşlardan birinin, öğrencilere öğretmek için kullanılmasıydı, diğeri değildi. Öğretim koğuşunda bulaşıcı bir hastalık departmanı ve otopsilerin yapıldığı bir morg vardı. İkinci koğuşta ise sadece ebeler bulunuyordu. 1847'de arkadaşı Jakob Kolletschka, otopsi sırasında yanlışlıkla kendini yaraladı ve yaralanma sonucunda kan zehirlenmesinden hayatını kaybetti.