Milyonlarca kişinin kullandığı ilaç saklama kapları tehlike saçıyor

İlaçların saklama koşullarının etkin bir tedavi için ilk şart olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Aydın, özellikle çok ilaç kullanan yaşlı hastalar tarafından tercih edilen ‘saklama kapları’ konusunda uyardı. Aydın, "İlaç, ambalajında son kullanma gününe kadar etkin bir şekilde kalabilir. Orijinal ambalajından çıkardığımız anda etkinliği ve hijyeni hakkında bütün güvenilirliği bitiriyoruz. Bu son derece tehlikeli" dedi.

Etkin bir tedavi için, ilacın kullanım saati ve dozunun yanı sıra saklama koşulları da önem taşıyor. Bu koşulların en doğru öğrenileceği yerin ilacın 'kullanım talimatı' olduğuna dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, önemli uyarılarda bulundu. Kullanım talimatında buzdolabı ya da oda ısısı bilgisinin yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Bu bilgilerin mutlaka okunması gerekiyor. Çocuklar için kullanılan antibiyotik şuruplar öncelikle toz halinde olur, sulandırıldıktan sonra o antibiyotik bir hafta içinde kullanılır. Sulandırılarak hazırlanan antibiyotiklerin buzdolabında saklanması gerekli. Eğer bu şekilde bir saklama olmazsa ilacın ömrü kısalacaktır. 3 ve 4'üncü günün sonunda o ilaçların hele ki antibiyotiklerden etki alınmaz ve çocukta enfeksiyon tedavi edilmez. Bir toz ya da kuru tableti buzdolabında sakladığınız anda nemlenme riski taşıyor. İlaçların mutlaka saklama koşullarına, kurallarına uygun saklanması gerekiyor" diye konuştu.