Mimar Sinan Genim fotoğraf arşivini bağışladı

İnsanlara yaşarken de sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Baraçlı, "Fotoğraf arşivi kendisi için çok değerli ama değerli bir şeyi verebilmek de çok önemli. Verdiğinizde bereketi de artıyor. Allah bereketini arttırsın." şeklinde konuştu.

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, toplantıda yaptığı konuşmada, bilginin paylaşıldıkça arttığını, arşivler için de aynı durumun geçerli olduğunu ifade etti.

Genim'in İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli bölgeleriyle farklı ülkelerde çektiği arkeolojik alan, müze, anıtsal yapı ve sivil mimarlık örneklerine ait negatif ve diapozitifleri içeren fotoğraflardan oluşan arşivini bağışlaması dolayısıyla İBB Atatürk Kitaplığı'nın konferans salonunda basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millet Kıraathanesi" projesinin önemine dikkati çeken Baraçlı, "Şehir içerisinde bunlardan çok daha fazla yapmamız gerekiyor. Öğrencilerin 24 saat gelip çalıştığı, güven içerisinde araştırmasını yapabildiği, okuyabildiği böyle yerlere ihtiyacımız var. İnşallah önümüzdeki süreçte 31 Mart'tan sonra da bu tarz çalışmalarımıza arttırarak devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kütüphanelerin 24 saat açık kalmasına yönelik çalışmaların önemli olduğunu vurgulayan Baraçlı, "Yeni bir genelge geldi. Artık belediyeler de 24 saat çalışacak. Bununla ilgili de hazırlık yapıyoruz. 24 saat aktif hizmet verebilecek bir yapı içerisinde olacağız." şeklinde konuştu.

- "Elim ayağım tutarken yazılı olmayanları açıklayayım istedim"

Arşivini bağışlayan Sinan Genim, satın alınarak hizmete açılan Yüksek Mimar Hüsrev Tayla Arşivi'nin tasnif çalışmaları ve sayısallaştırılmasının tamamlanması dolayısıyla 14 Mart'ta düzenlenen programda bir konuşma yaptığını hatırlattı.

Bu programın hemen ardından kendisi için çok değerli olan arşivini bağışlamaya karar verdiğini anlatan Genim, "Ben yaşarken hiç olmazsa fotoğrafların nerelere ait olduğunu tarif edeyim diye o gün aklıma geldi. Elim ayağım tutarken yazılı olmayanları açıklayayım istedim." diye konuştu.