KAYSERİ (AA) - Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, memleketi Kayseri'de anıldı.

Melikgazi Belediyesi tarafından Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü etkinlikleri kapsamında Sinan'ın doğup büyüdüğü memleketi Ağırnas'ta etkinlik düzenlendi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, burada yaptığı konuşmada tarihin önemli isimlerinden Mimar Sinan'ı anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Sahip olunan kültürel değerlerin, eserlerin ortaya çıkarılmasında, korunmasında ve ileriye taşınmasında Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in ülke genelindeki çalışmalarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Günaydın, şöyle konuştu:

"Hocamızın bu gayretleri bize şevk veriyor, güç veriyor. Bizler de hocamızın çalışmalarına destek vermek için kurumlarımızla birlikte çok daha fazla çalışacağız. Mimar Sinan'ın on parmağında on marifet olduğunu herkes biliyor. Bizler de Sinan'ı örnek alarak ülkemiz, milletimiz için önemli işler yapmak için kendimize hedefler koymamız lazım. Bizler de sizlerin bu hedeflerinize ulaşmanız için her türlü desteği ve katkıyı vereceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. Mimar Sinan'ı gençlerimizin ve çocuklarımızın kendilerine örnek alması gerekiyor."