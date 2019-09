İSTANBUL (AA) - Mimar Sinan'ın her sene muharrem ayının 10. gününde Süleymaniye Camisi civarındaki evinde aşure hazırlanarak fakir fukaraya dağıtılması vasiyeti üzerine Gürsoy Vakfı'nca kazanlarda pişirilen aşure, Mimar Sinan'ın türbesinin yanında dağıtıldı.

Mimar Sinan'ın Süleymaniye'deki türbesinde imam hatipler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, yaptığı duanın ardından İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Kerbela şehitlerine rahmet dileyerek, aşurenin, Kerbela'da yaşanan acı olaylara rağmen birlik ve beraberliği temsil ettiğini anlattı.

Bıraktığı şaheserlerle kültür ve bilim dünyasına ışık tutan Mimar Sinan'ın vasiyeti üzerine 10 Muharrem gününde, her sene Süleymaniye Camii'nde buluştuklarını belirten Maşalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mimar Sinan'ın vasiyetine vefa gereği hatimler okuduk ve gereğini yerine getirdik, Rabb'imiz kabul etsin. Mallar ve canları ile yurdumuzu teminat altına alan ve vatanımızın harim-i ismetine düşman ve na-mahrem eli değmesin diye feda-i can eden bütün şehitlerimizi de rahmet ve minnet ile anıyoruz. Allah, okunan Hatm-i Şerifler'in feyzinden ve sevabından bütün geçmişlerimizi nasiplendirsin. Allah, şehitlerimizin bize bıraktığı emanetlere sahip çıkmayı, her an o bilinç ve şuurda olmayı nasip etsin."