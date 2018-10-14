"Mimikleriyle cümle kuran son meddah: Erol Günaydın"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Yönetmen, senarist ve oyuncu Erol Günaydın, vefatının altıncı yılında anılıyor.

Kavuklu Hamdi ve İsmail Dümbüllü'nün ardından meddahlık geleneğini sürdüren ve son temsilcilerinden olan Günaydın, 16 Nisan 1933 yılında Trabzon Akçaabat'ta doğdu.

Günaydın, 8 yaşında geldiği İstanbul'da ilk eğitiminin ardından Galatasaray Lisesi'nde yatılı olarak öğrenim gördü ve tiyatroya olan ilgisi nedeniyle okulun tiyatro kulübüne üye oldu. Askerliğini ise Ağrı'nın Diyadin İlçesi Yukarı Biligan Köyü'nde yedek subay öğretmen olarak yaptı.

- Profesyonel oyunculuğa 1955 yılında başladı

Profesyonel oyunculuğa 1955'te Haldun Dormen'in Cep Tiyatrosu'nda sahnelediği Philip King'in "Papaz Kaçtı" adlı oyunuyla başlayan Günaydın, Ankara Devlet Tiyatrosu ile "Ses" ve "Şan Tiyatrosu"nda da görev aldı.

Lise eğitiminden gelen Fransız ekolüyle geleneksel oyunculuğu birleştiren ve sinema sektörüne 1960 yılında adım atan Erol Günaydın, ilk olarak "Yeşil Kurbağalar" adlı sinema filminde rol aldı. Günaydın, Halide Edip Adıvar'ın eserinden 1967'de sinemaya uyarlanan "Sinekli Bakkal" adlı filmde canlandırdığı "Kız Tevfik" karakteri ile hafızalara kazındı.