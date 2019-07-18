Minareden düşen imam ağır yaralandı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, cami minaresinin hoparlörünü tamir etmeye çalıştığı sırada düşen imam ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Beyobası köyü camisinin imamı Osman Öztürk, öğle vakti hoparlörü tamir etmek için minareye çıktı. Rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybeden Öztürk, yaklaşık 8 metre yükseklikten önce caminin çatısına daha sonra yere düştü.

Durumu gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

