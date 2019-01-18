Mindanao Hristiyanlarından BOL'a destek

Filipinler'de Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası'na (BOL) Mindanao'daki Hristiyanlardan da destek geldi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Mindanao Barış İçin Katolik Kilisesi Liderleri, BOL'a destek niteliğinde bir bildiri yayımladı.

Bildiride, BOL'un bölgenin gelecekteki kalkınmasını içeren bir barış anlaşması olduğuna inanıldığı belirtilerek, "Başarısızlığa uğrayan birçok girişimden sonra bu, Mindanao'da kalıcı ve adil bir barış için son somut fırsat olabilir." ifadesi kullanıldı.

BOL'un Müslümanlara karşı "tarihsel adaletsizliklere" değindiği, Müslüman bir özerk bölge oluşturulması için her iki tarafın "ortak rızasını" temsil ettiği belirtilen bildiride ayrıca, ön yargıların giderilmesi veya azaltılması amacıyla karşılıklı saygı ve anlayış için dinler arası diyaloğun önemine vurgu yapıldı.

Mindanao Barış İçin Katolik Kilisesi Liderleri, piskoposlar, eğitimciler ve bir insani yardım örgütünden oluşuyor.

Yüzyıllardır sahip oldukları özgürlükleri 1898'de Amerikalılar, ardından 1946'da Filipinliler tarafından alınan Morolar, Temmuz 2018'de Manila hükümetiyle imzalanan kapsamlı özerklik anlaşmasını oylamak için 21 Ocak'ta sandık başına gidecek.