Mini abdominoplasti nedir? Normal abdominoplasti ile farkı nedir? Nasıl yapılır?

Mini abdominoplastiyi kişinin göbek deliği ile göğüs bölgesi arasındaki bölgeye dokunulmadan yapılan işlem olarak özetleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eser Aydoğdu, mini abdominoplastiye başvurulması gereken durumu anlattı. Kişinin karnından sadece yağ almak gerekiyorsa lazerle veya klasik liposuction ile yağın alınabileceğini söyleyen Op. Dr. Aydoğdu, dokuda gevşeklik ve ciltte fazlalık olması durumunda ise mini abdominoplasti yönteminin tercih edilebileceğini söyledi. Az ve orta derecedeki sarkıklık giderildiği, daha düz ve fit bir görüntünün sağlanmasında büyük rol oynayan mini karın germe ameliyatı yani mini abdominoplasti ameliyatında deri kesilir ve liposuction yöntemiyle yağ alınır. Küçük ve orta dereceli karın sarkma problemi yaşayan kişilere uygulanan Mini karın germe işlemi sayesinde inatçı yağlardan kurtulmak mümkündür. Spor ve diyet programlarının işe yaramadığı sarkık görünen karın bölgesindeki sarkma daha fazla ilerlemeden mini karın germe ameliyatına başvurularak önlenebilir.

MİNİ KARIN GERME AMELİYATI İLE KARIN GERME AMELİYATININ FARKI NEDİR? Mini abdominoplasti ameliyatında boydan boya bir kesi uygulanmaz. Minik bir kesi açılarak sarkan deri toplanır ve liposuction yönteminden yararlanılarak fazla yağ çekilir. Bu nedenle mini karın germe ameliyatının iyileşme süreci, normal olan karın germe ameliyatından çok daha kısadır. Mini karın germe ameliyatında küçük bir germe etkisi olacağı için göbek deliğinin yeri değişmez, göbekte kesi açılmaz. Fakat klasik karın germe ameliyatlarında göbek deliğinin de yeri değiştiği için toplamda iki kesi uygulanır. Mini karın germe ameliyatında ortalama 1 cm. boyunda bir kesi vardır ve bu iz genellikle iç çamaşırı izinin tam üzerine gelecek şekilde ayarlanır. MİNİ KARIN GERME AMELİYATININ ETKİLERİ Aşırı kilosu bulunmayan kişiler tarafından tercih edilen mini karın germe ameliyatı, genellikle küçük ve orta büyüklükteki göbekleri daha sıkı göstermek için tercih edilir. Mini abdominoplastiyi tercih eden kişilerin üst karın bölgesi iyi durumdadır, sadece karnın alt bölgesinde sarkma görülür. Bu durum genellikle doğumdan sonra oluşur. Kişilerin mini karın germe ameliyatına mı yoksa tam karın germe ameliyatına mı uygun olduğuna doktor karar vermelidir. Belirli bir kilonun üzerinde olan ve sık kilo alıp vermekten dolayı yoğun sarkma görülen kişilerde mini karın germe ameliyatı etkileyici bir sonuç bırakmaz.