Minibüs traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, traktöre çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Musa Uçmak yönetimindeki 34 JJ 3107 plakalı minibüs, aynı yöne giden Kadir Kuzu yönetimindeki 02 AB 025 plakalı traktöre çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüsteki Mehmet Reşat Uçmak'ın (44), hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Musa Uçmak ise tedavisi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Reşat Uçmak'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

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