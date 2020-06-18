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Minibüsçülerin yolcu kavgası saniye saniye kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2020 11:56 | Son Güncelleme

Mersin’de aynı güzergahta çalışan 2 ayrı minibüs kooperatifi arasında yolcu alma meselesi yüzünden çıkan kavgalar, kameralara yansıdı. 20-25 yıldır kendileri üzerinde baskı kurulmaya çalışıldığını iddia eden Kazanlı Kooperatifi şoförleri, yetkililerden yardım istedi.

Mersin’de, aynı güzergahta çalışan 2 ayrı minibüs kooperatifi arasında yolcu alma meselesi yüzünden gerginlik yaşanmaya devam ediyor. Çarşı-Kazanlı güzergahında çalışan S.S. 26 Nolu Kazanlı Minibüsçüler Kooperatifi ile yine aynı istikamet üzerinde bulunan Çarşı-Çay-Çilek hattında çalışan minibüsçüler arasında yaşanan gerginlik nedeniyle, birçok minibüsçünün birbiriyle davalık olduğu belirtildi. Uzun zamandır süren bu gerginlik yüzünden, minibüsçülerin birbirleriyle sık sık kavga ettikleri ve birbirlerine saldırdıkları ileri sürüldü. Bu saldırıların sonuncusu ise 10 Haziran’da meydana geldi.

Çarşı-Kazanlı hattında çalışan Murat Demirkol’un kullandığı 33 M 0810 plakalı minibüs, PTT-Çarşı durağında yolcu indirmek için durduğu sırada diğer kooperatif sürücülerinin saldırısına uğradı. Olayda minibüs sürücüsü Demirkol çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırganlara polisler tarafından adli işlem yapıldı.

"YASAL OLAN HAKKIMIZ GASP EDİLMEK İSTENİYOR"

S.S. 26 Nolu Kazanlı Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mehmet Serin, yasal olan haklarının karşı kooperatif tarafından engellenmek istendiğini iddia etti. Konuyla ilgili belediye ve emniyetin çalışma yaptığını kaydeden Serin, “Bir an önce bu olayların bitmesini istiyoruz. Yasal olan hakkımız gasp edilmek isteniyor. Çoğunluğun azınlığa hakimiyeti gibi bir şey söz konusudur. Karşı kooperatifin 112 aracı varken, bizim 22-23 aracımız var. Bu olaylar 20-25 yıldır devam ediyor. Şoförlerimizin yolları kesiliyor, tedirgin ediliyor, darp ediliyor. Vatandaşların ve şoförlerimizin can güvenliği tehlikeye düşüyor. Ayrıca başka araçların da can güvenliği tehlikeye düşürülüyor. Bunun bir an önce önlenmesini istiyoruz” dedi.

"ARKADAŞLARIN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

Kazanlı Kooperatifi yöneticisi Onur Kurultay ise 20-25 yıldır bu olayların olduğunu söyledi. Sürekli önlerinin kesildiğini savunan Kurultay, “Bu olaylardan dolayı ben bıçak yedim. Arkadaşım halen hastanede yatıyor. Devamlı bu olaylar devam ediyor. Emniyet elinden geleni yapıyor ama bir süre sonra yine aynı oluyor. Burada tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bu arkadaşların can güvenliği yok, yolda başlarına ne geleceği belli değil. İlla biri ölünce mi bu olaylar son bulacak. Yolcu alıyor diye artık yollarımız kesiliyor, 5-6 kişi bir kişiye saldırıyor. Bu bizim doğal hakkımız. Mersin’de bütün olaylar çözüldü, bir bizim olay kaldı. Aynı güzergahta yolcu aldığımız içinde böyle sorunlar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, son 2 yılda Kazanlı koop şoförlerinin saldırıya uğrama anları da minibüslerin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

(İHA)

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