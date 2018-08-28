HABER

Minibüsün arkasına bağlı yolculukta sürücüye gözaltı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 18:41 | Son Güncelleme

'KIZIM ISRAR ETTİ, ÇOK PİŞMANIM' Şabanözü Nöbetçi Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İdris K., kızı F.K.

'KIZIM ISRAR ETTİ, ÇOK PİŞMANIM'
Şabanözü Nöbetçi Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İdris K., kızı F.K. (13) ile birlikte gazetecilerin karşısına çıkarak, soruları yanıtladı.
İdris K., Kurban Bayramı tatili için yakın bir köyde oturan akrabalarını ziyaret ettiklerini belirterek olayın nasıl geliştiğini şöyle anlattı:
"Dodurga köyümüzden Yaylakent beldesine doğru seyir halinde iken çocuğum arabanın bisiklet koyulan yerine binmek için çok ısrar etti. Ben 'Olmaz' dediysem de kızım çok ısrar etti. 8 çocuğum var. Bu nedenden dolayı yol güzergahındaki bir çeşmenin yanına durdum. Kızımın ısrarına dayanamadım. Arka koltukta abileri izledi, aracımın arka kamerası var. Bu kameradan kendim de izliyordum. 15-20 kilometre hızla, yavaş yavaş 300-400 metre civarında gittim. Daha sonra çocuğumu indirdim. Arabaya bindik yolumuza devam ettik. İple bağlanmadı. Böyle bir şey yok. Elbisesinin üzerindeki şeritleri ip zannediyorlar. Böyle bir şey yok.Bana trafikte uygunsuzluktan dolayı para cezası kesildi. Para cezamızı ödeyeceğiz. Savcıya ifademizi verdik. Olayı olduğu gibi doğru bir şekilde anlattık. Benim gittiğim yerde trafik yoktu. Köy yoluydu. Zaten bunun şehirde başka yoğun bir yerde yapmam. Yine de yapmayacaktım. Ben çocukları çok severim. Başka ceza gelirse devletimize karşı boynumuz kıldan incedir. Yaptığım işten pişmanım. Aracımın arkasındaki bisiklet taşıyıcı, çok kaliteli ve sağlamdır. 100-150 kilogram taşıdığını söyledi satıcı firma."

Ramazan SARICI/ORTA (Çankırı), (DHA)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar ettiSamsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti
Parktaki çocuğun vurulmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan şüpheli: Kimseye ateş etmedimParktaki çocuğun vurulmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan şüpheli: Kimseye ateş etmedim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Hakkari'den acı haber! Şehitler ve yaralılar var

Hakkari'den acı haber! Şehitler ve yaralılar var

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

Pendik’teki olayda flaş gelişme!

Pendik’teki olayda flaş gelişme!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

Maltepe “Zafer’den Cumhuriyet’e” diyecek

Maltepe “Zafer’den Cumhuriyet’e” diyecek

Kaçkarların zirvesine, 30 Ağustos Zafer Tırmanışı

Kaçkarların zirvesine, 30 Ağustos Zafer Tırmanışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.