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Minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 19:40 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde kavşakta minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Kerim Aydemir (61) yaşamını yitirdi.

Minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde kavşakta minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Kerim Aydemir (61) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Köyceğiz'in Zeytinalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye'den Muğla yönüne giden İ.İ. yönetimindeki 48 J 3377 plakalı minibüs, Zeytinalanı Camii yakınlarında kavşaktan ana yola kontrolsüz şekilde çıktığı öne sürülen Kerim Aydemir yönetimindeki 48 E 6507 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet çarpmanın şiddetiyle parmaparça olurken sürücü Aydemir, yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kerim Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydemir'in censız bedeni morga konuldu. Minibüs şoförü İ.İ. gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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