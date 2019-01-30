Minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Amasya’da yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı yaşlı adam Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk babası Salih Görmen’e (64) yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüs çarptı. Kazada ağır yaralanan Salih Görmen, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen bu akşam hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

