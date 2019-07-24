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Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi bölgeden geçen kadın doktor yaptı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Server Yüksel (59) idaresindeki 33 CEU 72 plakalı minibüs, Abdalağa Mahallesi Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Vedat Dakkalı'ya (20) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Dakkalı'ya ilk müdahaleyi, yoldan geçen kadın doktor yaptı.

Yaralı daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı ise bulvardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde bir süre refüjde oturan Dakkalı'nın yola adım attığı anda minibüsün çarpması ve yaklaşık 10 metre savrulması yer alıyor.

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ağır yaralı Kaza Siverek Şanlıurfa

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